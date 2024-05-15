15 мая 2024, 17:01

Подмосковье примет участие во всероссийском медицинском форуме

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Подмосковье примет участие в форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Он открылся в Гостином Дворе в Москве 15 мая.

Как рассказали в региональном Минздраве, область представят шесть учреждений. Это МОНИКИ, НИКИ детства, Московский областной перинатальный центр, а также Егорьевская, Солнечногорская больницы и Домодедовская стоматологическая поликлиника.

По словам главы ведомства Алексея Сапанюка, на форуме медики расскажут о достижениях в сфере здравоохранения.

«Уже традиционно Московская область представляет лучшие практики на Всероссийском форуме „Здоровье нации - основа процветания России“. Это достижения в сфере детского здоровья, родовспоможения, реабилитации пациентов, использования искусственного интеллекта, а также новые подходы в оказании стоматологической помощи, работа региональных сосудистых центров для пациентов с инфарктами и инсультами», - сказал он.

Форум пройдет в Москве с 15 по 17 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы
15 мая 2024, 17:43
Еще 53 лота выставили на торги в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Московской области
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С 6 по 8 мая в Подмосковье выставили на торги 53 объекта недвижимости. Большинство участков и зданий находятся в городских округах Серпухов, Коломна и Шаховская.

В Серпухове доступно 39 лотов. Например, в деревне Московка можно взять в аренду земельный участок 12 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Начальная цена - 644 тысячи рублей в год.

В Коломне предлагают 45 лотов. В поселке Биорки в аренду можно взять земельный участок площадью девять соток под свободный вид деятельности. Начальная цена - 250 тысяч рублей в год.

В Шаховской доступно еще 19 лотов. В деревне Якшино можно приобрести в собственность здание площадью 111,9 «квадратов» с земельным участком под культурное развитие. Начальная цена - миллион рублей.

Найти участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Портала ЕАСУЗ.

Аукционы Недвижимость
15 мая 2024, 17:42
Жителям Подмосковья напомнили способы передачи показаний счетчиков
Unsplash
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Майский период приема показаний счетчиков начинается в Подмосковье. Жителям Московской области напоминают, что передать данные можно несколькими счетчиками.

Своевременная передача показаний - гарантия того, что коммунальный платеж рассчитают по фактическому потреблению, а не по нормативу. Передать показания можно на сайте МосОблЕИРЦ , в клиентском офисе расчетного центра, а также по телефону 8 (499) 444-01-00. Голосовой помощник принимает данные с 06:00 до 23:00.

Напомним, со сроками приема показаний можно ознакомиться в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Счетчики».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
15 мая 2024, 17:41
Юнармейцы Дмитрова приняли участие в памятных акциях в Белоруссии
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Ребята из Яхромской школы № 1 приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Великой Победы и 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В поездку отправились 20 лучших юнармейцев и сопровождающие педагоги.

Знакомство юных гостей из Дмитровского городского округа с Республикой Беларусь началось с посещения Орши, где для ребят провели обзорную экскурсию. Также они посетили мемориальный комплекс «Катюша», где исполнили знаменитую одноименную песню, которой в этом году исполняется 85 лет! В Витебске юнармейцы посетили мемориальные комплексы «Три штыка» и героям Отечественной войны 1812 года, а также Народный музей Боевой славы 39-й Армии в гимназии № 5.

В городе-герое Бресте после обзорной экскурсии по городу ребята с замиранием сердца вошли в знаменитую Брестскую крепость. В музее им рассказали о подвиге гарнизона, державшего оборону цитадели целый месяц. Здесь же юнармейцы возложили цветы к Вечному огню.

Здесь же, в легендарной крепости, прошел парад в честь Дня Победы и годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В нем приняли участие войска Брестского гарнизона, участники «Поезда Памяти», в том числе и отряд юнармейцев Яхромской школы № 1.

На обратном пути «Поезд Памяти» сделал остановку в Смоленске. Здесь для ребят провели обзорную экскурсию. Они побывали в сквере памяти героев, у монумента «Благодарная Россия - героям 1812 года», памятника Александру Твардовскому и Василию Теркину, а также посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

Отметим, что поездка состоялась по инициативе главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного в рамках реализации мемориального проекта «Поезд Памяти» Международной ассоциации «Породненные города».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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День Победы 9 мая Белоруссия Школьники Дмитров Патриотизм
15 мая 2024, 17:24
Госзакупки в Подмосковье превысили 500 миллиардов рублей за год
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Подмосковье закупило у бизнеса продукции и услуг на сумму свыше 500 миллиардов рублей за год. При этом более половины закупок пришлось на малый и средний бизнес — 268 миллиардов рублей.

«Госзакупки - один из важных элементов господдержки бизнеса, который включен в клиентский путь инвестора, реализованный в Московской области», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По ее словам, за счет данного инструмента бизнес получает возможность повысить точность инвестпланирования. Отмечается, что все инвестпроекты в Московской области сопровождаются в рамках клиентского пути инвестора.

Подмосковье помогает бизнесу выбрать оптимальную площадку для реализации проекта, получить доступную господдержку, оказывает содействие на строительном этапе проекта, а также создает все условия для развития предприятия уже после запуска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в регионе. Несмотря на сложные внешние вызовы, в области строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 - сейчас в работе.

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Инвестиции Бизнес

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