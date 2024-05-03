Подмосковье примет участие во всероссийском экологическом форуме

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Форум направлен на популяризацию зеленых подходов к производству и потреблению, а также обеспечение высокого качества жизни и здоровой окружающей среды.

На мероприятии проведут выставку достижений в сфере экологической безопасности, обращения и переработки отходов, волонтерских проектов и многое другое. Эксперты обсудят актуальные проблемы и совместно найдут способы их решения.

Новости Подмосквья можно обсудить в «Суперчате 360».