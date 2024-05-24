Подмосковье примет участие в шествии спортсменов на ВДНХ 25 мая

Как рассказали в подмосковном Минспорте, мероприятие организовало движение «Здоровое Отечество». Оно пройдет на площадке международной выставки «Россия». Парад приурочили к 105-летию первого шествия спортсменов на Красной площади.

«В мероприятии примут участие 30 спортивных федераций и обществ, а также чемпионы и легенды российского спорта, такие как: четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по спортивный гимнастике Никита Нагорный, серебряный призер Олимпийский игр Дарья Нагорная, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк», - рассказали в министерстве.

Всего в шествии будут участвовать более двух тысяч спортсменов. Чемпионы проведут для гостей зарядку и представят свои федерации. В завершение события состоится концерт.

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