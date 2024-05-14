Подмосковье примет участие в международной нефтегазовой выставке

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Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, всего на международную выставку съехались представители девяти подмосковных компаний, а помощь в подготовке коллективного стенда оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья.

Помимо организации участия компаний в международных выставках, Фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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