Подмосковье примет участие в конкурсе рационализаторов

По словам заместителя министра экономического развития России Мурата Керефова, главная задача конкурса - сформировать в компаниях культуру постоянных улучшений. При этом каждый сотрудник должен быть вовлечен в работу по повышении эффективности предприятия.

«Внедрение рационализаторских предложений позволяет найти внутренние резервы для развития бизнеса и в полной мере задействовать человеческий капитал компании. Участники конкурса сформируют движение рационализаторов, сегодня оно охватывает более 47 тысяч человек», - рассказал Керефов.

Оценивать конкурсантов будут в девяти номинациях, а также выберут лучших молодого и опытного рационализаторов. Торжественное награждение победителей состоится в Екатеринбурге осенью. Все участники получат сертификаты и доступ к обучающим материалам по развитию рационализаторских навыков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».