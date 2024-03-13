13 марта 2024, 16:04

Подмосковье приготовило экскурсии и дегустации для гостей из 30 стран в рамках ВФМ

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Основная программа Всемирного фестиваля молодежи завершилась в Сочи. Теперь стартовала региональная программа. Московская область принимает более 50 гостей почти из 30 стран: Алжира, Аргентины, Армении, Бангладеша, Бразилии и других.

Для гостей из разных уголков мира подготовили насыщенную программу, включающую экскурсии, дегустации и многое другое. Молодые люди посетили выставки в Музее техники Вадима Задорожного, выставку Репина в музее «Новый Иерусалим» и другие мероприятия.

«Уверена, ребята смогут не только лучше узнать наше Подмосковье, но и прочувствовать глубокую русскую духовную культуру, впечатлиться размахом „русской души“, о которой так много говорят во всем мире», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Гости из разных стран уже побывали в парке «Патриот». Там они посетили «Партизанскую деревню» и побывали в настоящих землянках. Особым интересом пользовался Танковый музей, расположенный на территории парка.

Много положительных эмоций вызвала экскурсия на сыроварню Олега Сироты в Истре. Посетители смогли не только продегустировать знаменитый на всю Россию фермерский сыр, но и прогуляться по небольшому зоопарку.

«Честно говоря, я действительно взволнована и поражена Россией в целом, в частности Московской областью. Конечно, одной недели недостаточно, особенно для меня как художника и для кого-то еще, кто учится искусству и культуре. Подмосковье - отличное место для знакомства, изучения и понимания искусства, а также разных культур», - прокомментировала девушка из Иордании Раван Аль Рабади.

Региональная программа продлится до 17 марта. Для комфорта иностранных гостей большую делегацию поделили на группы, которые сопровождают переводчики, гиды и волонтеры Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Молодежь Фестивали
13 марта 2024, 16:47
Более 3,5 тысячи школьников Подмосковья написали региональные диагностические работы по физике
Министерство образования МО
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Более 3,5 тысячи обучающихся десятых классов с углубленным изучением физики в Подмосковье написали региональные диагностические работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

Диагностические работы провели для повышения качества общего образования в регионе. С ее помощью определяют уровень освоения предмета, а по результатам выполнения дают рекомендации ученикам, которые позволят убрать «пробелы» в знаниях.

В работы по физике вошли 18 заданий разного уровня сложности от базового до повышенного. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за работу - 30. Чтобы работа считалась успешно выполненной, необходимо набрать 13 баллов. Результаты станут известны не позднее 19 марта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школьники Образование
13 марта 2024, 16:43
Коммунальные службы убрали более 500 незаконно размещенных объявлений в Подмосковье за зиму
Пресс-служба ГУСТ МО
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Коммунальные службы убрали 590 незаконно размещенных объявлений в Подмосковье за зиму. Их убрали с фасадов домов и опор освещения.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, яркие листовки на столбах и фасадах домов портят облик города, поэтому коммунальные службы следят за состоянием таких объектов и убирают рекламу. За зиму они устранили 590 таких объявлений.

Такие работ провели в разных округах Подмосковья, в том числе в Люберцах, где выявили свыше 100 таких нарушений.

В ведомстве напомнили, что незаконное размещение рекламы грозит штрафом до 30 тысяч рублей.

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Благоустройство
13 марта 2024, 16:42
Жителям Одинцовского округа напомнили о преимуществах использования сайта госуслуг
Медиасток.рф
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Акция «Госуслуги — комфортная среда» прошла на Центральной площади в Одинцове. Полицейские патрульно-постовой службы рассказали жителям округа о преимуществах портала госуслуг.

Использование сайта позволяет сократить количество предоставляемых документов для оформления паспорта и водительского удостоверения, а также получать информацию о статусе заявки. Получение услуг онлайн в домашней обстановке и без очередей делает работу с документами понятной и быстрой.

В конце акции полицейские вручили жителям Одинцова памятки с подробной инструкцией к порталу госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Одинцово Полиция Госуслуги
13 марта 2024, 15:50
Более 300 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года
МИО МО
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Еще 308 многодетных семей из Подмосковья получили бесплатные участки за два месяцы. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Почти за 13 лет землю в Подмосковье получили 36 тысяч 162 многодетные семьи. Округами-лидерами, которые обеспечили землей практически 100% многодетных семей, стали Лотошино, Протвино и Ступино», - рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Александр и Виктория Изотовы из Рузского городского округа земельный участок получили в 2017 году в деревне Воскресенское. Рядом - церковь и пруд.

«Обустраиваться начали с малого: установили забор, туалет, колодец, посадили маленький огород. Через год приступили к строительству беседки, а затем и баню осилили. Дом стали в последнюю очередь возводить, сейчас осталось завершить внутреннюю отделку. Шаг за шагом идем к своей мечте», - рассказала Виктория Изотова.

Семья Алексеевых из Щелкова воспитывает четырех дочерей. Дом построили в деревне Аксиньино.

«Дом построили, родили детей, теперь им нужно дать образование, а еще очень бы хотелось попутешествовать по нашей огромной стране, доехать до Урала, посмотреть северное сияние!» - говорит о планах Ольга Алексеева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Дети Семья

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