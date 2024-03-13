Подмосковье приготовило экскурсии и дегустации для гостей из 30 стран в рамках ВФМ

Для гостей из разных уголков мира подготовили насыщенную программу, включающую экскурсии, дегустации и многое другое. Молодые люди посетили выставки в Музее техники Вадима Задорожного, выставку Репина в музее «Новый Иерусалим» и другие мероприятия.

«Уверена, ребята смогут не только лучше узнать наше Подмосковье, но и прочувствовать глубокую русскую духовную культуру, впечатлиться размахом „русской души“, о которой так много говорят во всем мире», - отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Гости из разных стран уже побывали в парке «Патриот». Там они посетили «Партизанскую деревню» и побывали в настоящих землянках. Особым интересом пользовался Танковый музей, расположенный на территории парка.

Много положительных эмоций вызвала экскурсия на сыроварню Олега Сироты в Истре. Посетители смогли не только продегустировать знаменитый на всю Россию фермерский сыр, но и прогуляться по небольшому зоопарку.

«Честно говоря, я действительно взволнована и поражена Россией в целом, в частности Московской областью. Конечно, одной недели недостаточно, особенно для меня как художника и для кого-то еще, кто учится искусству и культуре. Подмосковье - отличное место для знакомства, изучения и понимания искусства, а также разных культур», - прокомментировала девушка из Иордании Раван Аль Рабади.

Региональная программа продлится до 17 марта. Для комфорта иностранных гостей большую делегацию поделили на группы, которые сопровождают переводчики, гиды и волонтеры Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».