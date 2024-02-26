26 февраля 2024, 21:49

Подмосковье презентовало экосистему для предпринимателей на форуме «Мой бизнес»

Unsplash
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Подмосковье защитило проект в номинации «Лучшая экосистема для бизнеса» в рамках IV Всероссийского форума «Мой бизнес». В ходе мероприятия регионы поделились собственным опытом по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что все услуги центра «Мой бизнес» в регионе перевели в электронный формат. Эта экосистема предоставляет предпринимателям удобную среду для доступа к консультациям, услугам и онлайн-сервисам.

«Отлаженная система позволяет собирать обращения бизнеса по различным каналам связи, аккумулировать и систематизировать их и, конечно, эффективно решать вопросы заявителей», - указала Екатерина Зиновьева.

В рамках защиты проекта Подмосковье представило онлайн-сервисную программу поддержки региональных производителей оригинальных товаров и услуг «100% Подмосковье». Благодаря ее реализации предприниматели получили возможность продвигать свою продукцию, а жители узнавать о ней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса в Подмосковье. Он также рассказал о развитии и строительстве индустриальных парков на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
26 февраля 2024, 22:55
Более 30 тысяч человек посетили парки Одинцовского городского округа за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Парки Одинцовского городского округа пользовались особенной популярность у гостей и жителей Московской области на минувшей неделе. Соответствующую информацию приводит пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

Парк имени Ларисы Лазутиной посетили более 21,5 тысячи человек с 19 по 25 февраля. Особенно многолюдно было в выходные дни.

Парк Раздолье за тот же период посетили более семи тысяч человек. Наибольшее количество гостей зафиксировали 23 февраля, когда в зоне зеленых насаждений находилось порядка 1,7 тысячи посетителей.

Парк Малевича также стал популярным местом. Он привлек почти восемь тысяч посетителей за неделю. Особенно многолюдно было в пятницу, когда парк посетили около двух тысяч человек.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Парки
26 февраля 2024, 22:39
Акцию по безопасному поведению на железной дороге провели в Воскресенске
Медиасток.рф
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Представители администрации и волонтеры молодежного центра «Олимпиец» напомнили пешеходам о правилах безопасного поведения вблизи путей. Акцию провели на железнодорожной станции «Москворецкая» в Воскресенске.

В микрорайоне Москворецкий три школы и два колледжа, которые расположены с разных сторон от железной дороги.

Ежегодно на железнодорожный путях возле станции Москворецкой погибают порядка 10 человек. Волонтеры раздали пешеходам памятки и предупредили об опасности перехода на красный сигнал светофора. В случае опасности необходимо предупредить об этом окружающих, особенно детей.

«Выключаю наушники, откладываю телефон, смотрю по сторонам. Если зеленый свет, я перехожу», - рассказал волонтер молодежного центра «Олимпиец» Денис Мотов.

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

РЖД Волонтеры Воскресенск
26 февраля 2024, 22:27
Медик из Алтайского края Юлия Дроздова переехала работать в Коломну по программе «Земский фельдшер»
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Юлия Дроздова переехала из Алтайского края в поселок Возрождение городского округа Коломна. Благодаря программе «Земский фельдшер» теперь она живет в трехкомнатной квартире в Подмосковье.

Юлия - медик с 16-летним стажем. Она начинала свою карьеру как процедурная медсестра, затем работала акушеркой и в кабинете неотложной помощи.

К своим обязанностям на новом месте она приступила в январе. Новый фельдшерско-акушерский пункт, где теперь работает Юлия, построили три года назад и оборудовали всем необходимым для оказания медицинской помощи. Она принимает до 15 пациентов в день. Также выезжает на вызовы к больным на дом.

Программа «Земский доктор» направлена на поддержку медицинских специалистов, которые приезжают работать в сельскую местность. С момента запуска в 2012 году более 2000 врачей и фельдшеров присоединились к программе, оказывая помощь жителям деревень и сел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что медики региона смогут получать выплату до 30 тысяч рублей в месяц на аренду жилья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Медицина
26 февраля 2024, 21:51
Спортсмен из Домодедова Павел Савелов завоевал серебро на международном турнире по большому теннису
Unsplash
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Павел Савелов из Домодедова стал серебряным призером на международном турнире по большому теннису. Соревнования прошли в Казахстане.

Перед этим юный теннисист представлял Домодедово в составе сборной Московской области. Тогда его команда одержала победу на первенстве России среди юниоров.

Павел начал заниматься теннисом в возрасте 8 лет. Сейчас, в свои 17 лет, он достиг высокого уровня и стал мастером спорта Российской Федерации. Его тренер - опытный специалист, мастер спорта международного класса Андрей Коротченя. Под руководством тренера Павел развивает свои навыки и стремится войти в состав сборной России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Город Домодедово

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