16 мая 2024, 17:50

Подмосковье презентовало Центр содействия строительству на всероссийском форуме

Главгосстройнадзор МО
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Подмосковье презентовало возможности Центра содействия строительству, входящего в структуру Главгосстройнадзора на Всероссийском форуме «Госзаказ». Гости выставки познакомились с уникальными цифровыми инструментами, благодаря которым удалось сократить сроки выдачи разрешительной документации застройщикам региона.

Как пояснили в ведомстве, руководство ЦСС также рассказало участникам форума о новых подходах в сопровождении проектов строительства объектов нежилого назначения в Московской области.

Исполняющий обязанности председателя Центра содействия строительству Захар Ястребков провел мастер-класс и рассказал, как застройщикам выйти к началу возведения объектов за шесть месяцев, а также анонсировал запуск личного кабинета застройщика, в котором будут отражены все этапы согласования необходимых документов.

ХIХ Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» проходит с 15 по 17 мая на территории Инновационного центра «Сколково».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Строительство Бизнес Промышленность Образование
16 мая 2024, 17:58
Обучение по гериатрии прошло в подмосковном госпитале ветеранов войн
Козлов Максим Константинович
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Обучение по введению в гериатрию прошло в подмосковном госпитале ветеранов войн. Занятие для медперсонала провел кандидат медицинских наук Александр Розанов.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, гериатрия занимается диагностикой, лечением и реабилитацией заболеваний у пожилых людей. Эта область медицины направлена на продление и повышение качества жизни таких пациентов.

«Гериатрия - самостоятельная медицинская специальность, для которой характерен междисциплинарный подход к диагностике, лечению и реабилитации заболеваний у людей пожилого и старческого возраста. Гериатрическая помощь оказывается преимущественно людям старше 65 лет», - рассказала заведующая отделением гериатрии Светлана Свинина.

Обратиться по по вопросам госпитализации в госпиталь жители могут по телефону 7 499 670-93-32.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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Здравоохранение Больницы Врачи
16 мая 2024, 17:49
Подмосковное ГУРБ предупредило о новом способе кражи в Telegram
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Новый способ кражи аккаунтов в Telegram назвали в Главном управлении региональной безопасности Московской области. Злоумышленники уводят профили пользователей с помощью фальшивых точек доступа Wi-Fi.

Для подключения к бесплатному интернету в общественных местах пользователям предлагают авторизоваться через Telegram, заверяя, что такой способ самый быстрый, удобный и безопасный. Как только человек соглашается, ему приходит сообщение с кодом подтверждения, который необходимо ввести «для доступа к Wi-Fi». Получив эти цифры, злоумышленники завладевают аккаунтом.

Как правило, аккаунты пользователей используют для отправки сообщений личным контактам пострадавшего пользователя - друзей и родственников просят о финансовой помощи. Также, данные могут использовать для отправки ссылок на вредоносные сайты.

ГУРБ Московской области призвало жителей быть осторожными при общении в мессенджерах и внимательно оценивать входящие запросы или предложения. Особенно тем, которые касаются предоставления личной информации или доступа к аккаунту.

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Мессенджеры Интернет Telegram
16 мая 2024, 17:40
Пловчихи из Воскресенска стали призерами всероссийских соревнований
Медиасток.рф
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Спортсменки из воскресенской спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» успешно выступили на всероссийском турнире «Веселый дельфин». Соревнования начались 13 мая в Санкт-Петербурге.

Девушки заняли третье место в эстафете четыре по 50 метров вольным стилем в составе команды Московской области. Стоит отметить, что в этом крупнейшем турнире участвуют 1052 юных пловца из 70 регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск
16 мая 2024, 17:30
Водитель автобуса Артем Быстриков из Химок примет участие в международном конкурсе профмастерства
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Водитель автобуса Артем Быстриков из Химок представит Подмосковье на Международном конкурсе профессионального мастерства. Он пройдет в одном из автобусных парков в Санкт-Петербурге.

Артем Быстриков - неоднократный победитель профессиональных состязаний. Теперь он выступит в личном зачете и выполнит задания на автобусе особо большого класса.

«Когда я только проходил обучение на права категории D и впервые сел за руль автобуса, почувствовал его габариты, понял, что хочу заниматься именно этим. У меня все как-то сразу стало получаться. Мой наставник говорил, что водитель автобуса должен быть профессионалом своего дела, ведь он управляет крупногабаритной машиной, несет большую ответственность, принимает быстрые решения в нестандартных ситуациях», - поделился Артем.

Звание лучшего водителя разыграют среди 36 команд из регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. Состязания пройдут в несколько этапов. Нужно будет показать знания правил дорожного движения на время, продемонстрировать скоростное маневрирование и фигурное вождение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Автобусы Водители конкурсы

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