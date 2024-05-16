Подмосковье презентовало Центр содействия строительству на всероссийском форуме
Подмосковье презентовало возможности Центра содействия строительству, входящего в структуру Главгосстройнадзора на Всероссийском форуме «Госзаказ». Гости выставки познакомились с уникальными цифровыми инструментами, благодаря которым удалось сократить сроки выдачи разрешительной документации застройщикам региона.
Как пояснили в ведомстве, руководство ЦСС также рассказало участникам форума о новых подходах в сопровождении проектов строительства объектов нежилого назначения в Московской области.
Исполняющий обязанности председателя Центра содействия строительству Захар Ястребков провел мастер-класс и рассказал, как застройщикам выйти к началу возведения объектов за шесть месяцев, а также анонсировал запуск личного кабинета застройщика, в котором будут отражены все этапы согласования необходимых документов.
ХIХ Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» проходит с 15 по 17 мая на территории Инновационного центра «Сколково».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.
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