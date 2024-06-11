11 июня 2024, 17:06

Подмосковье представит стенд на российском туристическом форуме «Путешествуй!»

Министерство культуры и туризма Московской области
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Российский туристический форум «Путешествуй!» пройдет на ВДНХ с 12 по 16 июня. Подмосковье также примет участие в мероприятии и представит стенд с информацией о туристическом потенциале региона.

В день открытия 12 июня состоится пленарная сессия на тему «Международный туризм. Россия и мир». В ней примут участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития России Максим Решетников.

В этом году в форуме также примут участие представители Китая, Ирана, Саудовской Аравии и других стран. В рамках программы пройдут мероприятия на тему инвестиций, развития инфраструктуры, технологий и многого другого.

Также для гостей форума организуют туристический фестиваль с гастрономическими презентациями, мастер-классами, встречами с путешественниками и выступлениями творческих коллективов. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте форума.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Туризм Фестивали
11 июня 2024, 17:37
Соцработников наградили за труд в Доме правительства Московской области
Министерство социального развития Подмосковья
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Соцработников Подмосковья отметили высокими наградами за их самоотверженный труд и профессионализм. Торжественное мероприятие прошло в Доме правительства Московской области.

«Ежедневно соцработники отдают частичку тепла, доброты и заботы тем, кто в этом нуждается: это старики, инвалиды, дети, которые находятся в трудной ситуации, а также семьи участников СВО и те, кому нужна помощь», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в свою очередь отметила, что многие социальные координаторы фонда также имеют опыт работы в службах социальной помощи.

«Среди наших социальных координаторов фонда - более 300 ветеранов СВО и свыше сотни мам и жен героев. Они как никто другой способны находить самые нужные слова поддержки в сложных ситуациях», - пояснила Цивилева.

В ведомстве отметили, что в регионе работают более 15 тысяч социальных работников, которые ежедневно помогают двум миллионам пожилых жителей, 400 тысячам инвалидов и более 1,5 миллионам семей с детьми.

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Праздники Награды Семья
11 июня 2024, 17:37
Проект «Умные каникулы» объединил почти 7000 учащихся Богородского округа
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Проект «Умные каникулы — 2024» стартовал в 13 центрах образования Богородского округа. Он объединил почти 7000 учащихся.

«Умные каникулы» - это летнее обучение в новом формате. Дети продолжают ходить в школу, но вместо привычных уроков за партой для школьников организуют занятия на свежем воздухе, образовательные экскурсии. Как и во время учебного года, для детей предусмотрено питание. В течение июня под руководством педагогов они разрабатывают проекты, проводят исследования, посещают научные интересные места. Это активный и полезный отдых для школьников вторых-восьмых, а также десятых классов.

Проект впервые был запущен в 2022 году. По мнению организаторов, «Умные каникулы» формируют ценности, мировоззрение, гражданскую позицию подрастающего поколения, повышает адаптацию к социальным и технологическим переменам. Помогает найти и поддержать таланты. Лето, каникулы и развитие - идеальное сочетание для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Богородский
11 июня 2024, 17:35
Подмосковным дачникам напомнили об опасности шершней и ос
Ульянов А.И.
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Шершни и осы могут поселиться на дачах — в домах, сараях и среди кустарников. Минэкологии Подмосковья напомнило правила борьбы с насекомыми.

Энтомологи утверждают, что насекомые никогда не нападают первыми, однако, они могут ужалить, заметив опасность.В Минэкологии отметили, что рядом с шершнями и осами не следует размахивать руками. Лучшее решение - постоять спокойно рядом и не приближаться.

Если насекомое залетело в помещение, необходимо пошире открыть окно, ограничив пролет в другие части дома. Если шершни или осы свили гнездо на дачном участке, необходимо предоставить дело по его ликвидации специалистам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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Правила Экология Насекомые
11 июня 2024, 17:21
Больницу в волоколамском селе Осташево отремонтируют к концу года
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Главный корпус Волоколамской центральной больницы отремонтируют в селе Осташево. Готовность работ уже превысила 70%.

Как рассказали в региональном Минстрое, работы проводят по госпрограмме. Сейчас на объекте трудятся 25 человек.

«На площадке 25 рабочих. В настоящий момент в здании трехэтажного корпуса ведутся устройство каркаса и вентилируемого фасада, прокладка инженерных сетей», - добавили в ведомстве.

Здание больницы построили в 1969 году, его площадь составляет 3,8 тысячи квадратных метров. К отделению прикреплено более 4,2 тысячи человек, на время ремонта их принимают во взрослой поликлинике в Волоколамске.

Завершить работы планируют до конца года.

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Правила Экология Насекомые

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