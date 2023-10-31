Подмосковье представит проекты преобразования общественных мест на Всероссийском фестивале «Зодчество»

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в этом году тема фестиваля направлена на перезагрузку городских пространств.

На стенде Подмосковья участники смогут ознакомиться с этапами запуска программы реновации и работой с документацией, а также экономической привлекательностью проекта и первыми результатами. По словам главного архитектора региона Александры Кузьминой, реновация подразумевает не только снос аварийного жилья и строительство нового, но и создание современной комфортной среды.

«В Химках, Солнечногорске, Наро-Фоминске и других городах создаются новые рабочие места, безбарьерная комфортная среда и социальная инфраструктура: образовательные, досуговые и спортивные объекты, парки и скверы, арт-пространства и коворкинг-центры, торгово-развлекательные комплексы и жилая застройка. Все, что нужно для жизни, оказывается в шаговой доступности, превращая сегодняшние серые будни в яркое «завтра», - сказала она.

Зарегистрироваться на фестиваль в качестве посетителя можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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