26 ноября 2023, 17:47

Подмосковье представило систему ЦУР «Бизнес» на форуме в Башкирии

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Подмосковье совместно с министерством физической культуры и спорта представило опыт использования системы Центра услуг для предпринимателей «Бизнес» на «Международной неделе бизнеса — 2023» в Уфе. Эта система получила высокую оценку на федеральном уровне и была рекомендована для внедрения в качестве шестого обязательного элемента регионального инвестиционного стандарта.

На форуме заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан представил опыт разработки и работы системы «Бизнес». Он сообщил, что цель данной системы - собрать все обращения предпринимателей к органам власти в одном центре независимо от канала связи.

В результате все обращения обрабатываются с соблюдением установленного регламента, практически сразу получая нужную профессиональную консультацию. Если необходим более детальный анализ, запрос передается в специализированное ведомство, которое подготавливает ответ.

При необходимости в работу включается штаб по защите бизнеса министерства инвестиций. Ежедневно система «Бизнес» обслуживает 50-60 обращений. С начала года поступило около 10 тысяч обращений, приблизительно 93% из них уже обработаны.

Внедрение системы «Бизнес» оценивается властями Московской области в 2,6 миллиарда рублей. Анатолий Мальцан подчеркнул, что она положительно сказалась на инвестиционном климате региона и упростила предпринимательскую деятельность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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Бизнес
26 ноября 2023, 18:11
Омбудсмен Подмосковья провела совместный прием граждан с представителями СК РФ
Фотограф Антон Чернов
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с представителями Следственного комитета России организовали прием граждан. Они ответили на самые волнующие вопросы жителей и подчеркнули, что подобные мероприятия будут проходить регулярно.

Три человека из Мытищ и Одинцово обратились с вопросами по поводу расследования уголовных дел. Им предоставили квалификационные разъяснения, а проблемы, требующие более детального разбора, приняли в работу.

Ирина Фаевская подчеркнула, что соглашение о сотрудничестве со Следственным комитетом было подписано совсем недавно.

«К нам часто обращаются люди с вопросами, входящими в компетенцию Следственного комитета», - рассказала Ирина Фаевская.

Она добавила, что подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе, поскольку пользуются спросом у граждан. Также это поможет наладить более эффективное взаимодействие между представителями власти и жителями Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев принял участие в открытии конференции отделения «Единой России» в Подмосковье.

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Следственный комитет России
26 ноября 2023, 17:22
Боксеры из Подмосковья завоевали 2 медали на Кубке Никифорова-Денисова
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Спортсмены из Московской области показали выдающиеся результаты на всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова». Они заработали золотую и серебряную медали.

Давид Баланов из городского округа Чехов стал победителем соревнований и обладателем золотой медали в весовой категории до 57 килограммов. Юрий Никифоров из города Ногинска занял второе место и завоевал серебряную медаль в весовой категории до 86 килограммов.

Кроме того, шесть подмосковных спортсменов смогли пройти отбор и войдут в состав национальной сборной команды в 2024 году. Соревнования прошли с 18 по 24 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона до конца 2023 года. Он подчеркнул, что действующие объекты, нуждающиеся в реконструкции и модернизации, не оставят без внимания.

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Спортсмены Бокс
26 ноября 2023, 14:03
Глава Лосино-Петровского Джеглав поздравил жительниц округа с Днем матери
Телеканал «360»
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Традиционно в конце ноября проходят мероприятия, посвященные Дню матери. Для женщин Лосино-Петровского подготовили большую праздничную программу.

Ранее губернатор Московская область Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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На входе в ДК биокомбината виновниц торжества ждала выставка продукции местных производителей. Затем глава округа Сергей Джеглав встретился с женами и матерями мобилизованных.

Сейчас семьи переживают непростой период, изменивший привычный уклад жизни. И особенно важно поддержать матерей, которые ждут возвращения близких со специальной военной операции, считает глава округа.

«Мама - это самое главное, что у нас есть, самое святое. Если говорить о празднике, наверное, самый теплый, самый светлый, самый душевный праздник. Он не так популярен, но я считаю, что это один из главных праздников. Это праздник любви и заботы», - подчеркнул Сергей Джеглав.

Жена мобилизованного Наталья Бодрина поделилась, что сейчас ей не хватает мужского плеча рядом, поскольку супруг находится на фронте.

«Хотелось бы, конечно, чтобы плечо мужское было рядом. Потому что сложно, особенно с мальчиком. Нам не хватает мужского плеча, какого-то жесткого слова. Потому что у нас такой папа - командир в семье», - рассказала Наталья Бодрина.

Также на сцене Дома культуры лучшие коллективы округа представили праздничный концерт. Программа включала много песен о матери и насыщенные танцевальные выступления.

Лосино-Петровский
26 ноября 2023, 13:29
Представители сборной России провели мастер-класс по самбо в Реутове
Телеканал «360»
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Российский спортивный проект «Zа самбо» продолжают реализовывать в Реутове. Так, в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Владимира Невзорова прошел мастер-класс от членов сборной команды России по самбо. Организаторами мероприятия выступили представители «Единой России».

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области продолжается строительство новых спортивных объектов.

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Член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Антон Ермаков подчеркнул, что физическая культура играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Физические нагрузки помогают организовать досуг с пользой для здоровья «В этом проявляется ценность физической культуры для личности и общества в целом, ее образовательное, воспитательное, оздоровительное и общекультурное значение», - указал Антон Ермаков.

Представители партии продолжают прикладывать все усилия, чтобы занятия национальным видом спорта были доступны для каждого. В рамках проекта по всей территории страны открываются залы и секции для занятий.

«Тогда еще не было столь замечательного зала и приходилось тренироваться на переоборудованной квартире, где в любом случае взращивали чемпионов. Через некоторое время построили этот зал и буквально в этот же год из нашей группы сразу же двое призеров России выросли. В настоящий момент этот зал ежегодно приносит от трех до пяти призеров мира и Европы», - рассказал мастер спорта Вадим Дедов.

Отметим, что цель проекта «Zа самбо» - развитие и популяризация единоборства как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.

Реутов

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