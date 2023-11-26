Подмосковье представило систему ЦУР «Бизнес» на форуме в Башкирии

На форуме заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан представил опыт разработки и работы системы «Бизнес». Он сообщил, что цель данной системы - собрать все обращения предпринимателей к органам власти в одном центре независимо от канала связи.

В результате все обращения обрабатываются с соблюдением установленного регламента, практически сразу получая нужную профессиональную консультацию. Если необходим более детальный анализ, запрос передается в специализированное ведомство, которое подготавливает ответ.

При необходимости в работу включается штаб по защите бизнеса министерства инвестиций. Ежедневно система «Бизнес» обслуживает 50-60 обращений. С начала года поступило около 10 тысяч обращений, приблизительно 93% из них уже обработаны.

Внедрение системы «Бизнес» оценивается властями Московской области в 2,6 миллиарда рублей. Анатолий Мальцан подчеркнул, что она положительно сказалась на инвестиционном климате региона и упростила предпринимательскую деятельность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

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