Подмосковье представило на ПМЭФ новую цифровую экосистему в отрасли строительства

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, регион представил современную цифровую экосистему «АИС ЦСС» на экспертной дискуссии «Перспективы применения технических средств объективного контроля в строительстве». Она позволяет персональному менеджеру обращаться за необходимыми госуслугами за застройщика.

«Это система, используя которую персональный менеджер в максимально короткие сроки обратится вместо застройщика за всеми необходимыми федеральными, региональными и муниципальными услугами и получит все обязательные для его проекта согласования в самые сжатые сроки», - рассказал министр.

Он добавил, что дорожные карты согласований формируются при помощи искусственного интеллекта под каждый проект. Платформа уже доступна застройщикам нежилых объектов.

Ранее Артур Гарибян рассказал об у мных технологиях на подмосковных стройках. В интервью 360.ru он поделился успехами и планами ведомства на ближайшие годы.

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