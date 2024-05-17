Подмосковье представило на «Госзаказе» опыт утилизации стройотходов

По его словам, в Подмосковье быстрыми темпами возводятся жилые дома, поэтому появилась необходимость в правильной утилизации и вторичном применении строительных отходов.

«С 2021 года в регионе было переработано 117 миллионов кубических метров стройотходов. Заинтересованность бизнеса в этом направлении растет. С каждым годом открываются новые комплексы по переработке строительных отходов. Сейчас на территории Подмосковья их 89», - пояснил Фирсов.

После переработки бетон, пластик и древесина обретают вторую жизнь. Например, из переработанного вторичного щебня в Подмосковье производят декоративный материал и бетонные блоки, а также его используют при заливке фундаментов и дренажей, обустройстве дорог.

Фирсов отметил, что несмотря на плюсы, существует и минусы - некоторые товары из вторичных ресурсов запрещены к применению или не указываются в существующих нормативных документах, перечень товаров минимален, нет механизма подтверждения, что продукция действительно произведена из вторичных ресурсов.

«На рынке пока еще малый ассортимент товаров из ВМР и отсутствует компенсации для производителей. Кроме того, есть и пробелы в законодательной базе. Мы со своей стороны стараемся решить данные вопросы, чтобы больше отходов, образуемых в регионе, было вовлечено во вторичный оборот», - заключил Фирсов.

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