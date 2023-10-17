Подмосковье предоставило около 1,6 тысячи рабочих мест инвалидам

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Заместитель председателя Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Владимир Вшивцев заявил, что для организаций с численностью сотрудников от 100 человек установлена квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% среднесписочной численности работников.

По его словам, в Подмосковье наблюдается положительная динамика работы в данном направлении.

«Инвалидность вовсе не помеха для человека, стремящегося достичь профессиональных высот. Он может трудиться, чтобы реализовать себя, быть нужным и полезным обществу», - подчеркнул Вшивцев.

Если работодатель не предоставит квотируемые места, ему грозит штраф до десяти тысяч рублей. Чтобы найти работу, инвалидам необходимо встать на учет в центр занятости. Сделать это можно через МФЦ.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

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