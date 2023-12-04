04 декабря 2023, 10:40

Подмосковье предоставило грант еще одной IT-компании

МОЦ ИКТ
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Еще одна IT-компания получила грант от Подмосковья. Четырнадцатое соглашение подписало ООО «Глоубайт лаборатория данных», специализирующееся на внедрении корпоративных хранилищ данных.

«Мы разрабатываем и реализуем региональные меры государственной поддержки IT-отрасли Подмосковья, делимся своим опытом и вносим свои предложения на федеральный уровень, и, безусловно, когда в нашем регионе увеличивается количество высококвалифицированных специалистов, мы этому рады», - заявил первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

В Мингосуправления Московской области напомнили, что претендовать на финансовую поддержку могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье и приняли в штат не менее пяти новых сотрудников. Подать заявку и ознакомиться с правилами предоставления гранта можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Бизнес
04 декабря 2023, 10:55
Совершившей серию краж преступной группировке вынесли приговор в Подмосковье
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Преступной группировке, совершившей серию краж в многоквартирных домах, вынесли приговор в городском суде в Видном. Пятерых подозреваемых признали виновными в хищении имущества и нанесении ущерба объектам жизнеобеспечения. Их приговорили к лишению свободны на срок от 4,5 до 9,5 года.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, с сентября по ноябрь 2022 года злоумышленники совершали кражи в многоквартирных домах в Ленинском округе. Это попало на камеры системы «Безопасный регион».

Мужчины проникали в помещения индивидуальных тепловых пунктов, похищали дренажные насосы и сантехническое оборудование, из-за чего коммунальные объекты выходили из строя. Похищенное имущество продавали, а вырученные деньги распределяли между всеми участниками группировки. Сумма причиненного ущерба превысила девять миллионов рублей.

Виновные будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режимов.

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Суд
04 декабря 2023, 10:22
Конкурс на самую нарядную елку во дворах пройдет в Подмосковье
ГУСТ МО
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Конкурс на самую нарядную елку запустили в Подмосковье. Заявки будут принимать с 1 по 18 декабря.

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, голосование за самую нарядную елку начнется 22 декабря в Telegram-канале. Оно продлится сутки и определит победителей конкурса.

«Самое время достать игрушки, гирлянды и мишуру. Отличная возможность сплотиться всем двором - наряжайте новогодних красавиц вместе с соседями и делитесь фотографиями, а также небольшим рассказом, почему именно ваша елка должна победить. Заявки принимаем с 1 по 18 декабря», - сказала глава ведомства Светлана Аипова.

Фотографии елок на конкурс можно прислать по электронной почте gust_info@mosreg.ru. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

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Благоустройство
04 декабря 2023, 10:20
Более 4,6 миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа в этом году
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Кампания по вакцинации против гриппа завершилась в Московской области. В этом году процедуру прошли более 4,6 миллиона человек.

«Ежегодно с сентября по декабрь мы проводим прививочную кампанию против гриппа. Именно вакцинация является самым надежным способом защиты от этого заболевания и его опасных осложнений, формируя иммунитет», - заявила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

От гриппа за три месяца привились более миллиона детей. Напомним, вакцинироваться можно было как в поликлиниках, так и в мобильных комплексах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Здравоохранение Медицина
04 декабря 2023, 10:04
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 4 декабря
Unsplash
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Свыше 601 тысячи машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 4 декабря. Загруженность трасс составила четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Волоколамском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим, отказаться от резких маневров и быть особенно аккуратными на поворотах и у пешеходных переходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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Пробки Дороги

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