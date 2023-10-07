Подмосковье поучаствовало в совещании Минстроя РФ по ремонту газового оборудования

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«В ходе совещания участники обсудили основные вопросы проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения. Москва, Московская и Ростовская области поделились своим опытом по замене внутридомового газового оборудования», - уточнили в министерстве ЖКХ региона.

Подмосковье является лидером по объему выполняемых работ капитального ремонта систем газоснабжения. Регион одним из первых начал приводить в порядок газовые системы в рамках программы капитального ремонта. Она стартовала в 2016 году. За это время в области модернизировали газоснабжение в двух тысяч жилых домов.

С 2022 года в квартирах устанавливают системы автоматического контроля. В этом году в Московской области отремонтируют газовые системы еще в 800 многоквартирных домах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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