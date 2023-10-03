Подмосковье поучаствовало в форуме «Интеллектуальные транспортные системы» в октябре
В Москве проходит ежегодный международный форум и выставка «Интеллектуальные транспортные системы России. Цифровая эра транспорта». Мероприятие состоится 3 и 4 октября. В нем поучаствовали сотрудники Центра безопасности дорожного движения Московской области, сообщил региональный Минтранс.
«Данное мероприятие - одно из ключевых событий в области внедрения интеллектуальных транспортных систем и цифровой трансформации транспортного комплекса, традиционно собирающим представителей федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, заказчиков и поставщиков решений в сфере цифровых технологий на транспорте», - уточнили ведомстве.
Подмосковные специалисты поучаствовали в дискуссиях «Цифровая экосистема транспортного комплекса РФ» и «Развитие интеллектуальных транспортных систем в регионах России: актуальные вопросы и перспективы».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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