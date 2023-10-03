Подмосковье поучаствовало в форуме «Интеллектуальные транспортные системы» в октябре

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«Данное мероприятие - одно из ключевых событий в области внедрения интеллектуальных транспортных систем и цифровой трансформации транспортного комплекса, традиционно собирающим представителей федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, заказчиков и поставщиков решений в сфере цифровых технологий на транспорте», - уточнили ведомстве.

Подмосковные специалисты поучаствовали в дискуссиях «Цифровая экосистема транспортного комплекса РФ» и «Развитие интеллектуальных транспортных систем в регионах России: актуальные вопросы и перспективы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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