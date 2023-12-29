Подмосковье получит федеральную субсидию на развитие туризма

Министерство экономического развития России подытожило конкурсный отбор на предоставление единовременной субсидии на развитие туризма. Средства получат 85 регионов страны, а общая сумма составит 6,2 миллиарда рублей.

В числе лидеров оказались Краснодарский край, Московская и Свердловская области, Ставропольский край и Челябинская область. Эти регионы обладают самой большой гостиничной базой и высоким прогнозируемым турпотоком к 2024 году, а также имеют национальные туристические маршруты.

Единая субсидия может быть потрачена на оборудование пляжей и национальных маршрутов, закупку туристического снаряжения и оборудования, проведение событийных мероприятий и проектирование туристского бренда городов. С 2024 года появится возможность направлять средства на создание кемпингов и возведение причалов. Регионы самостоятельно определят приоритетные направления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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