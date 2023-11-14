Подмосковье получило высокую оценку за работу по повышению энергоэффективности

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«Энергосбережение ‑ межотраслевой вопрос, поэтому высокая оценка со стороны Минэкономразвития России ‑ это заслуга всех центральных исполнительных органов Московской области, всего Правительства Московской области в целом», ‑ отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

По его словам, на данный момент в Подмосковье реализовали не весь потенциал повышения энергоэффективности, поэтому регион будет стремиться попасть на первые строчки рейтинга.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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