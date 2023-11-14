14 ноября 2023, 15:44

Подмосковье получило высокую оценку за работу по повышению энергоэффективности

Unsplash
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Министерство экономического развития России впервые представило рейтинговые классы субъектов страны по повышению энергоэффективности. Работу оценивали по пяти критериям: стратегическому планированию, дорожной инфраструктуре, многоквартирным домам, госучреждениям, а также методическому обеспечению.

«Энергосбережение ‑ межотраслевой вопрос, поэтому высокая оценка со стороны Минэкономразвития России ‑ это заслуга всех центральных исполнительных органов Московской области, всего Правительства Московской области в целом», ‑ отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

По его словам, на данный момент в Подмосковье реализовали не весь потенциал повышения энергоэффективности, поэтому регион будет стремиться попасть на первые строчки рейтинга.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество
14 ноября 2023, 16:16
Росреестр Подмосковья проведет консультацию по вопросам долевого строительства 16 ноября
Unsplash
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Росреестр Московской области проведет консультации по вопросам регистрации договоров участия в долевом строительстве. Задать свои вопросы жители региона смогут 16 ноября с 14:00 до 17:00.

Представители Росреестра расскажут, какие документы потребуются для государственной регистрации, способы подачи документов для государственной регистрации в Росреестре, сроки предоставления услуги и другие аспекты.

С начала года Росреестр получил около 60 тысяч заявлений для регистрации договоров долевого участия, 56% которых - в электронном виде.

«Заявления, направленные в электронном виде, отрабатываются ведомством в максимально короткие сроки, что способствует обеспечению полноты и качества сведений ЕГРН, а также повышению качества государственных услуг и сервисов Росреестра» - отметила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Ильясова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дольщики
14 ноября 2023, 16:09
Новое арт-пространство откроется в здании бывшей текстильной фабрики в Лобне 2 декабря
Unsplash
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Новая художественная галерея откроется в Лобне 2 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Галерея откроется в здании бывшей хлопкопрядильной фабрики братьев Крестовниковых, которой исполняется 110 лет.

Открытие приурочено к выставке картин лобненских художников «Мы здесь. Мы есть». Ее организовало сообщество Red Art. Более 10 авторов представят живопись, графику, батик и другие работы в разных техниках. Среди участников - Наталия Коренева, Татьяна Орлова, Елена Ива и другие.

Открытие галереи и выставки состоится в 12:00 по адресу: улица Текстильная, 1. Вход свободный.

Дольщики
14 ноября 2023, 15:51
Сотрудники МЖД высадили более 25 тысяч деревьев и кустарников с начала года
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С начала 2023 года железнодорожники высадили 25 550 деревьев и кустарников в рамках экологических акций. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Почти 17 тысяч сотрудников МЖД стали участниками мероприятий по лесовосстановлению «Сохраним лес», «Сад Памяти», «Дарим Лес» и «Зеленая Россия». Они посадили около 20 тысяч саженцев.

На граничащих с ж/д путями территориях дорожники высадили еще 4,1 тысячи кустарников. На клумбах появилось порядка 60 тысяч однолетних цветов. Ландшафтные композиции можно увидеть на откосах Горьковского, Киевского и Казанского направлений.

С начала года МЖД благоустроили 23 мемориала и посадили аллеи на станциях Бирюлево и Аминьевская. Они собрали мусор на площади 20 тысяч квадратных метров, очистили 19 свалок и отсортировали восемь тонн отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
14 ноября 2023, 15:48
Спасатели помогли водителю выбраться из машины после аварии с грузовиком в Солнечногорске
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Легковая иномарка и грузовой автомобиль столкнулись на дороге недалеко от Солнечногорска 14 ноября. Женщина-водитель оказалась зажата в смятом салоне и не смогла самостоятельно выбраться. На помощь ей пришли спасатели ПСП-267.

Старший смены ПСП-267 «Мособлпожспас» Сергей Суворин рассказал, что на автотрассе возле деревни Марьино произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Водитель Mazda - женщина 38 лет - получила травму и не смогла самостоятельно выбраться из смятого салона.

«Прибыв на место аварии, работники отключили аккумулятор поврежденного автомобиля во избежание возгорания. Потом вызволили женщину из легковушки и сопроводили ее до кареты скорой помощи. С подозрением на сотрясение головного мозга пострадавшую доставили в местную больницу. Водителю грузовика медицинская помощь не понадобилась», - пояснил Сергей Суворин.

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Дороги

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