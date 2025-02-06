06 февраля 2025, 23:45

Подмосковье получило лекарства на 230 млн рублей по офсетным контрактам

Фото «ПСК Фарма»
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Резидент ОЭЗ «Дубна», компания «ПСК Фарма» в 2024 году поставила в Московскую область более 53 тысяч упаковок препаратов для лечения ревматологических, пульмонологических и эндокринологических заболеваний. Сумма поставок превысила 230 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря офсетному контракту с правительством региона, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

«С компанией „ПСК Фарма“ заключено два офсетных соглашения на общую сумму более пяти миллиардов рублей со встречными инвестиционными обязательствами более миллиарда рублей по каждому из них. Данные контракты являются важной частью стратегии по долгосрочному планированию бесперебойного предоставления населению современных и качественных медикаментов в различных нозологиях, а также по развитию инвестиционной деятельности и предпринимательской среды в регионе», - подчеркнула заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Московская область входит в число лидеров среди регионов России по реализации офсетных контрактов в фармацевтической сфере. «ПСК Фарма» ежегодно поставляет в Подмосковье социально значимые медикаменты, развивая производство для отечественного здравоохранения. Генеральный директор компании Евгения Шапиро отметила, что их миссия - улучшать жизнь пациентов. Благодаря долгосрочному планированию Министерства здравоохранения региона, все препараты остаются востребованными.

Инвестиции Лекарства Бизнес
06 февраля 2025, 23:24
Предприниматели Подмосковья заключили 17 тыс. контрактов с помощью торгового бота
Департамента по конкурентной политике
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В 2024 году предприниматели заключили почти 90 тысяч контрактов на сумму более 24 миллиардов рублей через портал поставщиков, используя торгового бота для участия в котировочных сессиях. Об этом сообщили в Мининвесте региона. Активнее всего в 2024 году торговым ботом пользовались поставщики из Москвы и Московской области, которые заключили с его помощью 49,1 тысячи и 17 тысяч контрактов соответственно.

«Торговый бот позволяет поставщикам принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно, что не только экономит им время и упрощает работу, но и помогает поддерживать высокий уровень конкуренции в закупках», - отметил руководитель Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

В 2024 году благодаря сервису заключили на 18% больше контрактов по сравнению с 2023 годом, а объем контрактов вырос на 63% и составил 24,1 миллиарда рублей. Это также позволило сэкономить 5,2 миллиарда рублей за счет снижения начальной цены в аукционах.

Котировочные сессии - это мини-аукционы, на которых поставщики соревнуются, снижая цену контракта. Торговый бот автоматически делает ставки, пока не достигает минимальной цены, указанной поставщиком. Это упрощает процесс заключения сделок и позволяет закупать товары по выгодным ценам.

Напомним, для начинающих предпринимателей есть бесплатный курс «Школа поставщика», который обучит их участию в мини-аукционах и поможет быстро адаптироваться на платформе.

В 2024 году предприниматели заключили почти 90 тысяч контрактов на сумму более 24 миллиардов рублей через портал поставщиков , используя торгового бота для участия в котировочных сессиях. Об этом сообщили в Мининвесте региона. Активнее всего в 2024 году торговым ботом пользовались поставщики из Москвы и Московской области, которые заключили с его помощью 49,1 тысячи и 17 тысяч контрактов соответственно.

Инвестиции Бизнес
06 февраля 2025, 23:03
Элементы для снижения скорости отремонтировали в пяти округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Представители Мосавтодора отремонтировали искусственные неровности на шести региональных дорогах в пяти округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как уточнили в ведомстве, искусственные неровности способствуют снижению скорости на участках вблизи социально значимых объектов, а также в потенциально опасных местах. Дорожные службы восстановили искусственные неровности на Комсомольском проспекте в Люберцах, на улице Загорского в Сергиевом Посаде, на Крупской улице в Орехово-Зуеве, на проспекте Академика Туполева в Домодедове, а также на Коломенской улице в Озерах и на дороге в деревне Негомож в Коломне.

Напомним, дорожную сеть регулярно обследуют в Подмосковье. Особое внимание специалисты уделяют покрытию, ограждениям, светофорам и знакам.

Дороги Ремонтные работы
06 февраля 2025, 22:48
Строительство 16 котельных началось в Подмосковье в январе
Пресс-служба губернатора МО
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Стройнадзор Подмосковья взял на контроль в январе строительство 13 и реконструкцию трех котельных. Работы ведутся в шести округах Московской области.

В Луховицах возводят шесть блочно-модульных котельных мощностью от двух до пяти МВт. Новые объекты появятся в деревне Павловское, поселках Астапово и Фруктовая, а также в совхозе «Орешково» и селе Матыра. Строительство котельных также продолжается в Ступине и Красногорске.

В Фосфоритном поселке и в поселке Жуковка реконструируют три действующих коммунальных объекта. Благодаря обновлению котельных надежность системы отопления в регионе ощутимо улучшится.

ЖКХ Строительство
06 февраля 2025, 22:12
Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 4 балла 6 февраля
Медиасток.рф
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Загруженность дорог в Московской области оценили в четыре балла вечером 6 февраля. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Киевском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать ПДД и на совершать резких маневров.

Пробки Дороги

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