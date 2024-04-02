Подмосковье получило 8 наград на Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку

Читайте нас в:

В пресс-службе министерства образования Московской области рассказали, что в число призеров вошли ребята из Реутова, Королева, Мытищ, Подольска, Истры, Коломны, Дмитровского и Раменского городских округов.

Все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежные призы. Победителям полагается выплата в размере 500 тысяч рублей, призерам - по 300 тысяч рублей. Остальные участники получат по 100 тысяч рублей.

На счету команды Подмосковья уже 109 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».