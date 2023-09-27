Подмосковье получило 8 медалей на международном турнире по боксу
Подмосковные спортсмены выиграли восемь медалей на международных соревнованиях по боксу. В копилке Московской области две золотые, три серебряные и три бронзовые награды. На турнире выступали юниоры и юниорки от 19 до 22 лет.
Карина Бабаназарова из Дмитрова победила в весовой категории до 57 килограммов. Второе место в этой категории взяла Любовь Макеева из Клина. В весе до 81 килограммов золото взяла Ангелина Витова из Королвеа. В категории до 63 килограммов второе место присудили Елене Бабичевой из Домодедова. Алина Ветчинина из Истры заняла третье место в весовой категории до 52 килограммов.
Среди юниоров в весе до 60 килограммов серебряную награду выиграл Константин Опольский из Ногинска, бронзовую - Данил Хоружий из Подольска. На третью ступень пьедестала в весовой категории до 57 килограммов поднялся Рафик Амирханов из Балашихи.
Всего в соревнованиях приняли участие 119 юниоров и 46 юниорок из 17 стран.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
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