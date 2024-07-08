Подмосковье получило 3 медали на международных соревнованиях по дзюдо
Спортсмены из Подмосковья выиграли три медали на международных соревнованиях по дзюдо. Они получили золотов, серебро и бронзу.
Как рассказали в подмосковном Минспорте, золото получила Дарья Захарова, победив представительниц Монголии и Узбекистана. Серебро получил Арсен Кадзаев, уступив другому российскому спортсмену. Бронзовую медаль выиграл Ролан Кунжиев, разделив третье место со спортсменом из Ирана.
Соревнования прошли 6 и 7 июля в городе Алма-Ате в Казахстане.
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