08 июля 2024, 11:53

Подмосковье получило 3 медали на международных соревнованиях по дзюдо

Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
Читайте нас в: Google Новости

Спортсмены из Подмосковья выиграли три медали на международных соревнованиях по дзюдо. Они получили золотов, серебро и бронзу.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, золото получила Дарья Захарова, победив представительниц Монголии и Узбекистана. Серебро получил Арсен Кадзаев, уступив другому российскому спортсмену. Бронзовую медаль выиграл Ролан Кунжиев, разделив третье место со спортсменом из Ирана.

Соревнования прошли 6 и 7 июля в городе Алма-Ате в Казахстане.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
08 июля 2024, 12:22
Надежность почти 7 тысяч километров теплосетей проверили в Подмосковье
Министерство ЖКХ Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Свыше половины всех теплосетей Подмосковье проверили на надежность. Специалисты провели испытания более чем на 65% коммуникаций.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, проверки начались 5 июля. В 57 округах оценили работу 6,9 тысячи километров теплосетей из 10,6 тысячи всех имеющихся. В ходе испытаний выявили 1,1 тысячи утечек.

Кроме того, за неделю сотрудники аварийной службы поставили на контроль 279 технологических нарушений. В области холодного водоснабжения сбоев стало на 4% меньше.

«С начала года специалисты МОС АВС выполнили 4809 выездов в муниципалитеты региона. Наша цель - обеспечить надежность и стабильность коммунальных услуг для жителей региона», - рассказал глава министерства Антон Велиховский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
08 июля 2024, 11:53
Гребцы из Подмосковья выиграли 4 медали на всероссийских соревнованиях
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
Читайте нас в: Google Новости
Спортсмены из Подмосковья выиграли четыре медали на Кубке России по гребному спорту. Они получили одно золото и три серебра.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, золото получила женская команда, в которой выступили Екатерина Костюхина, Мария Жовнер, Анна Кореневская, Ольга Иноземцева, Софья Иванова, Александра Брысина, Виктория Соловьева, Елизавета Литвиненко и Ирина Ульянова. Они стали лучшими на дистанции две тысячи метров.

Серебро получили Ольга Иноземцева и Екатерина Костюхина, Анна Кореневская и Оксана Ганичева, а также Мария Жовнер.

Соревнования прошли с 4 по 8 июля в Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
08 июля 2024, 11:53
Режим работы светофоров оптимизировали еще в двух округах Подмосковья
Пресс-служба Минтранса МО
Читайте нас в: Google Новости
Движение еще на трех подмосковных перекрестках оптимизировали в Подмосковье. Это позволит избавиться от пробок в Подольске и Щелкове.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, в Подольске изменили пофазный разъезд на перекрестке проспекта Юных Ленинцев и улицы Быковской. Сначала там будет работать режим для пешеходов, потом - выезд с Быковской и Рязановского шоссе, а затем - прямой ход по проспекту.

В Щелкове работы провели на пересечении улиц Центральной и Соколовского, а также в дачном поселке Загорянском на перекрестке улиц Котовского и Пушкина.

«Работы по оптимизации движения продолжаются, специалисты мониторят участки и при необходимости вносят точечные корректировки, добавили в ведомстве», - напомнили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы
08 июля 2024, 11:51
Свыше 20 тысяч новых семей образовалось в Подмосковье с начала года
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Еще 20 тысяч пар отпраздновали свадьбу в Подмосковье с начала года. Об этом в День семьи, любви и верности рассказали в Мособлдуме.

«В этом году в Московской области уже поженились более 20 тысяч пар, и в этот праздничный день я желаю им благополучия и счастья. Пусть любовь и внимание друг к другу помогут преодолевать все жизненные трудности», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Парламентарий отметил, что День семьи, любви и верности олицетворяет высшие ценности, которые важно беречь и укреплять.

Для тех, кто решится создать семью в Московской области, созданы все условия. Совсем недавно в регионе запустили портал «Свадьба в Подмосковье», который поможет организовать красивое торжество.

Подать заявление на регистрацию брака можно на региональном портале госуслуг. Брак также можно заключить и в МФЦ. Процесс занимает всего 15 минут.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Брак

Новости по теме