24 мая 2024, 12:31

Подмосковье получило 14 медалей на чемпионате России по легкой атлетике

Всероссийская федерация легкой атлетики
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Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей на командном чемпионате России по легкой атлетике. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Золото в метании молота выиграла Елизавета Царева, которой удалось опередить ближайших преследовательниц более чем на два метра.

В беге с препятствиями на три километра лучшее время показала Екатерина Ивонина, обогнавшая соперницу из Екатеринбурга на 17 секунд.

Медаль высшего достоинства получил Сергей Дубровский в беге на 1,5 километра.

С полным списком медалистов можно ознакомиться на сайте Минспорта Подмосковья.

Командный чемпионат России по легкой атлетике прошел в Сочи в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсмены Награды
24 мая 2024, 13:44
«Определить самых достойных». Игорь Брынцалов — о задачах предварительного голосования «Единой России» в Подмосковье
Телеканал «360»
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Предварительное голосование партии «Единая Россия» началось в Подмосковье. В числе зарегистрированных кандидатов — врачи, учителя, волонтеры и участники СВО, о чем рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Предварительный отбор делается для того, чтобы безошибочно определить самых лучших, самых достойных», - подчеркнул Брынцалов.

Документы на голосование подали 1900 человек. Из них только 14% - это действующие депутаты, что означает серьезную ротацию на местах.

«Очень активно представлена социальная сфера. Более 40% зарегистрированных - это преподаватели, работники культуры и здравоохранения. Они изъявили желание поучаствовать в предварительном голосовании. Приятно, что с каждым годом активнее участвует молодежь. Более 30% заявок - это люди в возрасте до 30 лет. В числе зарегистрированных - волонтеры, а также участники СВО, которые уже вернулись домой», - рассказал спикер.

Документы на предварительное голосование партии «Единая Россия» подали более 30 участников спецоперации. По словам Брынцалова, это важный момент, ведь именно эти люди в случае победы будут представлять интересы бойцов в городских советах депутатов.

Уникальностью нынешнего предварительного голосования стала его доступность и открытость. Все проводится на электронной площадке с возможностью участия всех желающих. Каждый может зарегистрироваться и отдать свой голос достойному представителю в своих городских округах для того, чтобы член партии или сторонник принимал участие в избирательной кампании.

«26 мая мы подведем итоги и будем иметь четкий расклад тех, кому оказали доверие в Подмосковье. Самые достойные будут представлять партию в Единый день голосования», - добавил Игорь Брынцалов.

Он выразил уверенность, что предварительное голосование пройдет с пользой для региональных партийных организаций и поможет будущим депутатам наладить контакт с жителями.

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Депутаты
24 мая 2024, 13:42
Подмосковных предпринимателей пригласили на конкурс «Экспортер года»
Unsplash
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Подмосковных предпринимателей пригласили на всероссийский конкурс «Экспортер года». Заявки на него будут принимать до 30 июня.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, конкурс проводят среди крупных предприятий, а также компаний малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые достигли хороших результатов в экспорте товаров и услуг.

Победителей определят в два этапа. Первый пройдет с августа по сентябрь в каждом федеральном округе. Занявшие первые места компании поборются за звание лучших на всероссийском уровне. Награждение проведут в октябре на форуме «Сделано в России».

Лучших выберут в 20 номинациях. Подать заявку на участие можно по ссылке.

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Поддержка предпринимателей в Московской области конкурсы
24 мая 2024, 13:21
Подмосковье и Дагестан обменялись опытом поддержки предпринимателей
Пресс-служба Мособлдумы
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Комитет Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству провел совместное заседание с представителями делегации Народного собрания Республики Дагестан. Они обсудили региональные меры поддержки бизнеса.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что ежегодный товарооборот между регионами превышает 3,3 миллиарда рублей. Он подчеркнул, что Москва и Подмосковье занимают лидирующие позиции по количеству туристов, которые приезжают в Дагестан.

«Уверен, что соглашение станет прочной основой для укрепления нашего сотрудничества. Особое внимание - привлечению инвестиций, развитию туризма и предпринимательской активности», - добавил Брынцалов.

Председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов подчеркнул, что вопросы, касающиеся улучшения инвестиционной привлекательности регионов, остаются актуальными. Задача создания благоприятных условий для организаций, инвестирующих в развитие производства, остается не менее важной.

Заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Тимофей Васильев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье, включая возможность получения земельных участков и недвижимости по льготным программам, а также налоговые льготы для инвесторов.

Предприятия в сфере импортозамещения могут арендовать земельные участки всего за 1 рубль. Он уточнил, что инвесторы, реализующие проекты, не связанные с замещением импорта, также могут получить участок в аренду без проведения торгов.

Представители обеих сторон выразили намерение активно сотрудничать в будущем в обсуждении важнейших вопросов. Делегация из Дагестана также намерена посетить особую экономическую зону «Дубна» в Московской области.

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Инвестиции Дагестан Мособлдума Бизнес
24 мая 2024, 13:09
Фестиваль «Город танцует в парках» пройдет в 5 округах Подмосковья в выходные
Министерство культуры и туризма Московской области
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Фестиваль «Город танцует в парках» продолжается в Подмосковье. В выходные концерты пройдут в Пушкино, Раменском, Серпухове, Зарайске и Кашире.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, 25 мая концерты пройдут в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино в 11:00, в Центральном городском парке в Королеве в 15:00, а также в Раменском городском парке в 19:00. В воскресенье, 26 мая, фестиваль состоится в парке Степанова в Серпухове в 10:00, в городском парке Каширы в 15:00 и в Центральном парке культуры и отдыха в Зарайске в 20:00.

Команды будут оценивать жюри, в составе которого будет заслуженный артист РФ и художественный руководитель проекта Егор Дружинин. Для зрителей также выступят участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

В этом году фестиваль проходит на 30 площадках в подмосковных парках. Номера подготовили коллективы из 55 округов региона. Программа завершится гала-концертом и церемонией награждения в сентябре.

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Концерты Фестивали Парки

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