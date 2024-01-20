Подмосковье показало лучший результат по ИЖС

В прошлом году десять крупнейших банков выдали более 118 тысяч кредитов на сумму в 537 миллиардов рублей. Это в четыре раза больше, если сравнивать с показателями 2022 года.

Инна Федотова подчеркнула, что на территории региона строится много индивидуальных жилых домов. Только в прошлом году возвели 7,7 миллиона квадратных метров ИЖС - это лучший показатель по всей стране.

Для удобства граждан был запушен специальный сервис «Строим дом», а также начал работу путеводитель об услугах и сервисах с «Дом Клик». Кроме того, запланирован запуск программы «Построй свой дом».

«Во-вторых, ввели понятие „кластеры ИЖС“, установили нормы проектирования, разработали меры поддержки застройщиков. Цель кластерного подхода - уйти от стихийной застройки хозспособом к сбалансированному развитию территорий с единым стилем застройки домов под ключ, со всей необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой», - рассказала Инна Федотова.

В результате соответствующих решений весной прошлого года удалось начать строительство первого кластера ИЖС в Дмитрове. Его площадь превышает одну тысячу квадратных метров. Кроме того, уже в этом году будет дан старт возведению еще шести кластеров ИЖС.

«До конца года в плане выдать разрешения на строительство на 1,3 тысячи домов общей площадью 155 тысяч квадратных метров», - добавила Инна Федотова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Московской области на выставке «Россия» представлен весь колорит региона.

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