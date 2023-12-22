Подмосковье показало лучшие результаты в стране по регистрации прав дольщиков

Летом 2022 года вступили в силу изменения в законодательстве. Они позволяют застройщикам регистрировать права собственности на объекты имущества от имени участников долевого строительства. При этом процедура не требует оформления доверенности, что значительно сокращает время ее проведения.

Раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр. На этот процесс в среднем требовалась одна неделя. Теперь же за покупателя это может сделать застройщик. Процедура занимает около суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот - важная задача для экономики.

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