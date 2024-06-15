Подмосковье подписало соглашение о популяризации раздельного сбора отходов

По словам Мурашова, менее чем за месяц под контролем ведомства поставили более тысячи дополнительных контейнеров на весенних площадках.

«В регионе должно быть грамотное обращение с отходами и отсутствие проблем с их вывозом или нехваткой тары. Поэтому соглашение, которое мы сегодня подписали, должно стать шагом на пути к решению экологической ситуации в регионе», - рассказал Мурашов.

Компания «Петромакс» принимает для переработки старую технику и электронику, изделия из полиэтилена, пластика и пенопласта, картон и древесину. Генеральный директор предприятия Тимур Давлеткужин уверен, что подписанное соглашение по развитию программы «Мегабак» станет значительным шагом в экологической инициативе.

«Наша компания уделяет большое внимание улучшению экологической обстановки в регионе, активно поддерживая различные проекты, направленные на сокращение отходов и улучшение качества переработки вторсырья», - пояснил Давлеткужин.

Стороны подписали соглашение в Красногорске в рамках выставки «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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