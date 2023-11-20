Подмосковье подписало с инвесторами 159 соглашений о предоставлении земли без торгов
Упрощенная процедура получения земли для инвесторов заработала в Подмосковье в 2015 году. За это время в регионе заключили 160 соглашений без проведения торгов.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, планируемая сумма инвестиций в проекты получателей этой меры поддержки составляет 412 миллиардов рублей.
«Помимо существенных инвестиций, это и новые рабочие места: их в рамках данных инвестпроектов создадут более 23 тысяч. Только с начала года правительством региона заключено с бизнесом 24 соглашения», - отметила Зиновьева.
Проекты позволят привлечь более 23 миллиардов рублей инвестиций и создадут около 1,6 тысячи рабочих мест.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в «цифру» еще 30 госуслуг.
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