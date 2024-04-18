18 апреля 2024, 19:35

Подмосковье подготовилось к новому рекорду по урожаю

Медиасток.рф
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В Подмосковье стартовал сезон весенне-полевых работ. О том, сможет ли регион установить новый рекорд по сбору урожая, какая техника вышла на поля, а также о мерах поддержки для сельхозпроизводителей 360 рассказал заместитель председателя Правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия — Владислав Мурашов.

Новый сезон весенне-полевых работ по традиции начался с фестиваля «Зарайская нива», на котором встречаются подмосковные сельхозпроизводители, чтобы увидеть новые образцы техники и обсудить будущий урожай.

«Эта выставка юбилейная, она проходит уже в десятый раз. Ее посетили несколько тысяч человек. Традиционно на фестивале представляют новую технику, которая развивается каждый год. Например, завод „Кировец“ показал свои машины. Наши производители смогут в ближайшее время заменить дорогую немецкую и американскую технику», - рассказал Мурашов.

Он добавил, что на фестивале ведомство вручило награды лучшим аграриям, ведь именно благодаря их труду удалось достичь рекордных показателей по сбору урожая в прошлом году - 720 тысяч тонн зерна.

Перед Министерством стоят еще более амбициозные задачи. В этом году Подмосковье постарается установить новый рекорд.

«Мы всегда ставим задачу максимально улучшить результаты работы. Хотелось бы этом году превысить прошлогодние показатели. У нас есть все шансы. Например, по закупке удобрений мы готовы в этом году даже лучше, чем в прошлом -уже есть 120 тысяч тонн. Кроме того, аграрии закупили дополнительно 60 единиц техники. Этого более чем достаточно для любого урожая», - пояснил Мурашов.

Для помощи сельхозпроизводителям ведомство разработало и запустило проект анализа космического мониторинга земель. Снимки приходят два раза в неделю, проанализировав которые, можно увидеть, что происходит на полях, и проконтролировать рост посевов.

Также набирает обороты и производство отечественных семян.

«Пшеница - это наши семена. Овощные культуры мы пока завозим, но в Подмосковье есть несколько компаний, которые производят семена, более того, они каждый год выводят новые культуры. Эти компании могут составить конкуренцию мировым производителям», - рассказал Мурашов.

Он подчеркнул, что уже сейчас делается мощный задел на будущее, чтобы Московская область могла не просто заместить импортные семена, а стать лидером по их производству на российском рынке.

В этом году в регионе планируется засадить 270 тысяч гектаров земли, что на 19 тысяч больше, чем в прошлом году - объем посевных площадей увеличился на 7%. Упор в этом году решили сделать на получение урожая картофеля, капусты, свеклы, пшеницы и кукурузы.

«Мы достигли этого за счет ввода в оборот земель, которые ранее не использовались или использовались под кормовые культуры. Эти земли мы будем активно засеивать либо пшеницей, либо кукурузой», - отметил Мурашов.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области оказывает активную поддержку сельхозпроизводителям.

«У нас существует порядка 30 субсидий на сумму более пяти миллиардов рублей. Это субсидии идут и на поддержку молочного производства, и животноводства, и поддержу фермеров. Также мы компенсируем часть затрат на строительство овощехранилищ. Общая сумма на помощь фермерам порядка ста миллионов рублей, это не только субсидии, но и гранты», - заключил Владислав Мурашов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Сельское хозяйство Рекорды
18 апреля 2024, 20:27
Проект «Ранняя помощь» помог 1,5 тысячи детей из Подмосковья
Пресс-служба Минсоцразвития МО
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В Подмосковье успешно работает проект «Ранняя помощь» для маленьких детей. Малыши могут получить лечебный массаж, физиотерапию — все то, что необходимо для нормального развития ребенка.

По словам первого заместителя председателя Правительства Московской области Людмилы Болатаевой, проект реализуется в Подмосковье менее года, но уже есть хорошие результаты.

«За небольшой период он помог более чем полутора тысячам детей, которые нуждаются в гармоничном развитии. Услугу могут получить дети по показаниям педиатра абсолютно бесплатно», - рассказала Болатаева.

В Министерстве социального развития Московской области пояснили, что как правило, за помощью обращаются родители детей до трех лет, но также специалисты помогают и детям более старшего возраста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи
18 апреля 2024, 20:14
Глава подмосковного ГУСТ Аипова провела еженедельный штаб
ГУСТ МО
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Руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела общеобластной еженедельный штаб по содержанию территорий и многоквартирных домов. Главной темой обсуждения стала оценка выполнения работ в Месяц чистоты, стартовавший в апреле.

По ее словам, уборка и взрыхление газонов, мытье контейнерных площадок и различных покрытий - основные виды работ на апрель. Уже выполнено порядка 63% задач.

«Ускориться необходимо Воскресенску, Электростали, Чехову, Подольску, Клину, Жуковскому, Кашире, Бронницам, ведь осталось 13 дней до проверки территорий по чек-листу», - отметила Аипова.

Команда ГУСТ Московской области продолжает привлекать сотрудников в штаты МБУ городских округов. С марта трудоустроились 385 дворников, 48 механизаторов, 17 водителей.

«Однако порой специалисты кадровых служб МБУ совершают типичные ошибки. Так, на этой неделе во Фрязино кадровик не обработала информацию и не перезвонила откликнувшимся. Мы отслеживаем и пресекаем подобные эпизоды, потому что тема привлечения квалифицированных кадров - залог чистоты территорий», - добавила Аипова.

Кроме того, на совещании отметили результаты отработки заявок, поступивших в ЕДС МО за прошедшую неделю. Управляющим организациям напомнили, что скорость отработки очень важна, но не стоит забывать и о качестве.

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ЖКХ Работа Балашиха Воскресенск Кашира
18 апреля 2024, 20:06
Экоактивисты устроили субботник в парке Пехорка в Балашихе
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Активисты Балашихи провели большой субботник в городском парке Пехорка. Началось мероприятие с зарядки. После того, как все размялись, волонтеры приступили к уборке территории.

Идею провести акцию предложили в экологическом лагере при молодежном центре «Новый свет». Инициативу поддержали в управлении по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха. К субботнику присоединились молодогвардейцы, волонтеры Подмосковья и участники Всероссийского сообщества «Движение первых». Всего около ста человек.

Апрель - месяц чистоты и порядка. В Балашихе проводят экологические лагеря, участники каждый день приводят в порядок общественные территории округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Субботник Балашиха Парки
18 апреля 2024, 20:04
Субботник прошел в микрорайоне Купавна в Балашихе
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Уборку придомовых территорий провели в микрорайоне Купавна Балашихи. Жители привели в порядок дворы, собрали мусор, листву.

Присоединились к субботнику заместитель главы администрации городского округа Балашиха Олег Бурлин, директор управляющей компании, сотрудники ресурсоснабжающих организаций. Они привели в порядок газоны, тротуары, дворы.

Также провели обход, проверили содержание дворовых территорий домов № 11, 13, 15 на улице Адмирала Горшкова. Здесь установили новые скамейки, покрасили гаражные боксы, заменили дорожные покрытия.

«С начала апреля здесь прошло несколько субботников, в ближайшее время мы вывезем мешки с мусором. Осталось вывезти и утилизировать еще около 10 процентов павшей листвы. Также необходимо обновить красочное покрытие на 12-ти детских площадках и 35-ти декоративных железных ограждениях во дворах», - сказал директор управляющей компании «КупавнаЖилСервис» Александр Слугин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел» , которая пройдет 27 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Субботник Балашиха Мусор

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