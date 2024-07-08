Подмосковье поделится опытом на международном форуме «Такси» в Москве

Как пояснили в ведомстве, всего в программе форума запланировано 13 деловых программ. Главными темами станут вопросы реализации и корректировки закона «О такси», обновление и обслуживание автопарка; повышение эффективности работы; страхование; популяризация деятельности, привлечение кадров и работа с водителями и другие важные темы.

Форум ежегодно собирает более полутора тысячи участников, среди которых представители органов власти, руководители бизнеса и ведущие эксперты индустрии такси, городской мобильности и смежных отраслей, ученые и эксперты.

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