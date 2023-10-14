Подмосковье поделилось с другими регионами опытом освещения инвестиционной работы

Читайте нас в:

Современный подход Московской области к созданию информационной повестки в рамках регионального инвестиционного стандарта основан на сочетании информационной работы и цифровизации. Это способствует увеличению числа информационных материалов и развитию системы сервисов для бизнеса. Кроме того, в Подмосковье придают важность упаковке информации о региональном инвестиционном стандарте в новые форматы, более удобные для широкой аудитории.

Например, для ключевых сервисов и инструментов, предоставляемых в Подмосковье для удобства инвесторов, созданы видеоинструкции, которые наглядно демонстрируют, как эффективно использовать тот или иной инструмент, получить поддержку или решить задачи, возникающие на разных этапах реализации инвестиционных проектов.

«Чем более развиты инструменты работы с инвесторами, тем больше у региона появляется тем для освещения. К классическим информационным материалам о стандарте добавляются новости о развитии каждого из его элементов, эволюции инструментов и их цифровизации, а при должной коммуникации с инвесторами - и, например, успешные кейсы, основанные на отзывах бизнеса об инвестиционной работе», - рассказала Марина Юдина.

Она отдельно подчеркнула, что не меньше информационных поводов дало тиражирование подмосковного опыта работы со стандартом в других регионах. Она посоветовала заниматься развитием инструментов, чтобы не приходилось рассказывать об одном и том же.

Подмосковье также активно развивает очные форматы коммуникации с инвесторами, такие как бизнес-завтраки и встречи с ними. Они позволяют эффективно передавать информацию и в то же время получать обратную связь от инвесторов, что способствует дальнейшему совершенствованию работы регионального инвестиционного стандарта и повышению информированности бизнеса о нем.

Напомним, цифровизация услуг в Московской области в несколько раз сократила количество визитов в МФЦ. Соответствующей информацией поделился губернатор Андрей Воробьев в ходе своего обращения к гражданам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».