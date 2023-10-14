Подмосковье поделилось с другими регионами опытом освещения инвестиционной работы

14 октября 2023, 14:41
Мининвест
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Советник директора АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Марина Юдина рассказала о коммуникационной стратегии, которая позволяет информировать инвесторов о реализации регионального инвестиционного стандарта в Подмосковье. На семинаре, проведенном в рамках межрегионального форума «Реализация регионального инвестиционного стандарта», также присутствовали представители других регионов, специалисты по информационной работе, коммуникациям и маркетингу.

Современный подход Московской области к созданию информационной повестки в рамках регионального инвестиционного стандарта основан на сочетании информационной работы и цифровизации. Это способствует увеличению числа информационных материалов и развитию системы сервисов для бизнеса. Кроме того, в Подмосковье придают важность упаковке информации о региональном инвестиционном стандарте в новые форматы, более удобные для широкой аудитории.

Например, для ключевых сервисов и инструментов, предоставляемых в Подмосковье для удобства инвесторов, созданы видеоинструкции, которые наглядно демонстрируют, как эффективно использовать тот или иной инструмент, получить поддержку или решить задачи, возникающие на разных этапах реализации инвестиционных проектов.

«Чем более развиты инструменты работы с инвесторами, тем больше у региона появляется тем для освещения. К классическим информационным материалам о стандарте добавляются новости о развитии каждого из его элементов, эволюции инструментов и их цифровизации, а при должной коммуникации с инвесторами - и, например, успешные кейсы, основанные на отзывах бизнеса об инвестиционной работе», - рассказала Марина Юдина.

Она отдельно подчеркнула, что не меньше информационных поводов дало тиражирование подмосковного опыта работы со стандартом в других регионах. Она посоветовала заниматься развитием инструментов, чтобы не приходилось рассказывать об одном и том же.

Подмосковье также активно развивает очные форматы коммуникации с инвесторами, такие как бизнес-завтраки и встречи с ними. Они позволяют эффективно передавать информацию и в то же время получать обратную связь от инвесторов, что способствует дальнейшему совершенствованию работы регионального инвестиционного стандарта и повышению информированности бизнеса о нем.

Напомним, цифровизация услуг в Московской области в несколько раз сократила количество визитов в МФЦ. Соответствующей информацией поделился губернатор Андрей Воробьев в ходе своего обращения к гражданам.

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Инвестиции
Совет директоров образовательных учреждений создали в Лобне
23 октября 2023, 11:39
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Совет директоров создали в системе образования Лобни. Он будет разрабатывать стратегический план для улучшения качества образования, внедрения новых программ и технологий, вовлечения родителей и общественности в учебный процесс.

Участники совета уже провели первое заседание, где утвердили состав, внутренние нормативные документы и порядок работы. В этом учебном году Совет директоров займется вопросом развития кадрового потенциала в школах Лобни. Данное направление выбрано ключевым, так как 2023 год объявлен Годом педагога и наставника в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

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Школы Лобня Учителя ГодПедагогаНаставника
Мастер-класс по решению конфликтов проведут для предпринимателей в Подмосковье
23 октября 2023, 11:38
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатный мастер-класс «Решение конфликтов при изменениях: развитие диалога и объединение усилий». Для участия необходимо зарегистрироваться до 2 ноября на сайте.

Эксперт в развитии команд и командного взаимодействия Юрий Павленко расскажет участникам, как снижать напряженность среди коллег, предотвращать конфликты, эффективно управлять трудным поведением сотрудников и многое другое. Помимо этого, предприниматели научатся выявлять причины конфликтов.

Встреча пройдет в 12:00 в Москве по адресу: 2-й Донской проезд, 9с3.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Бизнес
Свыше 20 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в сентябре
23 октября 2023, 11:37
Unsplash
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Еще 21 дом поставили на кадастровый учет в Подмосковье за сентябрь. Это позволит жителям оформить права собственности и полноценно распоряжаться своим имуществом.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников, Подмосковье проводит большую работу по развитию социальной инфраструктуры.

«Управлением приняты все необходимые меры по качественному и своевременному осуществлению учетно-регистрационных действий в отношении многоквартирных жилых домов. Постановка дома на государственный кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры и получить регистрацию по месту жительства», - сказал он.

Так, кадастровый номер получили восемь домов в Ленинском округе, четыре - в Мытищах, по два в Домодедове и Серпухове и по одному в Люберцах, Лыткарине, Подольске, Талдоме и Истре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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Строительство
Напоровшегося на нож 74-летнего грибника спасли в Солнечногорске
23 октября 2023, 11:36
Пресс-служба Минздрава МО
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Мужчина 74 лет поступил в Солнечногорскую больницу с ножевым ранением в грудь. Оказалось, что он собирал в лесу грибы, но споткнулся о дерево и напоролся на собственный нож.

Врачи выполнили диагностику и патологическое скопление воздуха в плевральной полости, нарушающее вентиляционную функцию легких и газообмена при дыхании. Хирурги приняли решение об операции, которая заняла 20 минут.

«Кровопотеря составила около 400 миллилитров. Контрольные снимки после удаления дренажа подтвердили, что состояние пациента удовлетворительное. Рана зажила быстро», - рассказал хирург Солнечногорской больницы Виктор Максютенко.

При выписке грибнику напомнили о технике безопасности. В ситуациях с проникающим ранением ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать предмет из тела, поскольку это может вызвать большую потерю крови. Нужно зафиксировать его и в экстренном порядке вызвать скорую помощь или направиться в больницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Солнечногорск Врачи

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