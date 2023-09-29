Подмосковье поделилось опытом управления недвижимостью на финансовом форуме

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Наталья Адигамова рассказала о важности эффективного управления имуществом. Для этого в Подмосковье контролируют налоговые и неналоговые доходы и уделяют особое внимание на вовлечение незарегистрированной недвижимости в оборот.

«Для увеличения поступлений в местные бюджеты мы внесли изменения в законодательство, к примеру, разрешили выкуп земли во втором поясе водоохранной зоны, сняли ограничения в регистрации в приаэродромных и водоохранных зонах, проактивно продлили договоры аренды», - рассказала она.

Благодаря этой работе в бюджет Подмосковья с начала года поступило 14,4 миллиарда рублей. Это на 1,8 миллиарда больше, чем за такой же период прошлого года.

Также глава министерства отметила важность вовлечения в оборот неиспользуемых объектов. При выявлении такой недвижимости, ее предлагают бизнесу.

«Если имущество не используется, мы его предлагаем бизнесу. За короткий период мы выявили почти 4,7 тысяч такой недвижимости и загрузили на Инвестпортал. Подчеркну, мы не просто осуществляем подготовку объектов к торгам, но и полностью сопровождаем инвесторов до торгов и помогаем им в регистрации права», - сказала Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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