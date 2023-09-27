Подмосковье поделилось опытом работы в ЦУР «Бизнес» с делегацией из Ханты-Мансийска

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«Практика Подмосковья говорит о том, что бизнес успел „распробовать“ простой и удобный механизм работы с обращениями: ежедневно в систему поступают в среднем 50-60 обращений», - поделился первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

Отмечается, что на данный момент подмосковные инструменты взаимодействия с бизнесом тиражируются в десяти пилотных регионах. Сейчас также уже создана комплексная система по работе с инвесторами, позволяющая одинаково эффективно предоставлять поддержку и решать возникающие у бизнеса вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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