05 февраля 2024, 18:38

Подмосковье поделилось опытом работы КПО «Нева» с делегацией из Вологодской области

Группа ЭкоЛайн
Читайте нас в: Google Новости

Делегация из Вологодской области посетила подмосковный комплекс по переработке отходов «Нева». Гости познакомились с процессом туннельного компостирования, а также увидели всю технологическую цепочку сортировки.

К 2025 году в Вологодской области планируют построить три современных мусороперерабатывающих комплекса - они включат в себя мусоросортировочный комплекс и площадку компостирования.

Подмосковный КПО «Нева» - первый и пока единственный в России комплекс, в котором все процессы сортировки и переработки происходят внутри единого периметра. Это не только позволяет снизить шумовую нагрузку, но и минимизировать запах, а также исключить возможность загрязнения территории разлетающимся мусором. На данный момент комплекс автоматизирован на 83%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Мусор
05 февраля 2024, 18:52
Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь мужчине с ножевым ранением в Подмосковье
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Наро-Фоминского отдела Росгвардии оказали первую помощь охраннику частного дома, который получил ножевое ранение. Сообщение о случившемся поступило ночью — сработала кнопка тревожной сигнализации в охраняемом загородном доме.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии увидели раненного мужчину. Оказалось, что пострадавший охранник частного дома пытался утихомирить нетрезвых арендаторов, которые громко и нецензурно выражались. В результате конфликта посетители загородного дома нанесли несколько ножевых ранений пострадавшему и скрылись с места происшествия.

Злоумышленников задержали. На данный момент по факту случившегося проводится проверка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Наро-Фоминск Росгвардия
05 февраля 2024, 18:42
Финальный этап Толстовской олимпиады по истории прошел в Коломенском ГСГУ
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
В Коломенском ГСГУ прошел финальный этап Толстовской олимпиады по истории. Ученики 10-х и 11-х классов ответили на вопросы из трех частей пакета заданий.

В олимпиаде приняли участие школьники не только из Московской области, но и из Москвы, Рязани, Иванова, Ульяновска, а также из Брянской и Калужской областей.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, пакет заданий уже традиционно состоял из трех частей.

«В первой части ребята должны были проанализировать пословицы и поговорки о русском помещике, дать трактовку некоторым архаизмам. Во второй - изучить фотографии и фрагменты исторических документов, решить кроссворд и тестовые задания. А в третьей - дополнить инфографику по теме „Опричнина Ивана Грозного“», - добавили в ведомстве.

По результатам олимпиады 63 талантливых школьника повысили свои шансы поступить в выбранный университет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Минобразования Подмосковья
05 февраля 2024, 18:31
Хореографический ансамбль «Улыбка» из Химок завоевал гран-при всероссийского творческого конкурса
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Хореографический ансамбль «Улыбка» центральной детской школы искусств городского округа Химки получил гран-при третьего всероссийского конкурса «Московские куранты». Коллектив выступил в двух возрастных категориях — младшая категория до девяти лет и старшая группа 10-13 лет.

Ранее ансамбль «Улыбка» стал лауреатом первой степени конкурса международного союза хореографов «Танцы народов мира». Соревнования прошли в Московском государственном академическом театре «Гжель».

«Победа на таких конкурсах приносит не только славу отдельным исполнителям, но и способствует обогащению культуры города и его образовательных учреждений. Ученики нашей школы - настоящие звезды, и все мы бесконечно ими гордимся», - отметила муниципальный депутат, директор центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Напомним, хореографический ансамбль «Улыбка» был создан в 1997 году на базе центральной детской школы искусств преподавателем Ларисой Голенковой. В репертуар ансамбля входят номера, основанные на фольклорном творчестве народов России и стран зарубежья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Химки конкурсы
05 февраля 2024, 18:26
Более 10 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за сутки
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Дорожные службы Московской области очистили от снега и обработали противогололедными материалами более десяти тысяч километров покрытия за сутки. В работах задействовали более 2,6 тысячи человек и свыше 1,2 тысячи машин.

«В первую очередь работы проводят на опасных участках - съездах, мостах, путепроводах, эстакадах и на крутых поворотах, а также на дорогах с интенсивным движением», - отметили в Минтрансе Подмосковья.

Оперативный штаб по зимнему содержанию дорог продолжает круглосуточно мониторить дорожную и погодную ситуацию. Напомним, качество выполненных работ отслеживают с помощью автоматизированных систем РНИС и СКПДИ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

Новости по теме