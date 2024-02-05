Подмосковье поделилось опытом работы КПО «Нева» с делегацией из Вологодской области

К 2025 году в Вологодской области планируют построить три современных мусороперерабатывающих комплекса - они включат в себя мусоросортировочный комплекс и площадку компостирования.

Подмосковный КПО «Нева» - первый и пока единственный в России комплекс, в котором все процессы сортировки и переработки происходят внутри единого периметра. Это не только позволяет снизить шумовую нагрузку, но и минимизировать запах, а также исключить возможность загрязнения территории разлетающимся мусором. На данный момент комплекс автоматизирован на 83%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности борьбы с выбросом мусора в неположенных местах.

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