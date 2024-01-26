Подмосковье поделилось опытом по снижению смертности на железнодорожных переходах

«Установка камер с распознаванием лиц- один из самых эффективных способов борьбы с несоблюдением правил перехода через железнодорожные пути. Мы начали реализацию данного проекта в 2022 году и уже установили порядка 120 камер на 65 станциях Подмосковья - на тех, где было зафиксировано наибольшее количество смертельных случаев и нарушений правил», - отметил заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, данный способ позволил снизить смертность и количество нарушений правил перехода на 90%.

В комплекс мер также вошли: ремонт пешеходных переходов, ликвидация несанкционированных переходов, установка информационных стендов и ограждений вдоль путей, а также организация дежурств волонтеров на ж/д станциях.

Кроме того, для снижения числа нарушителей в регионе увеличили сумму штрафа за нарушения правил перехода до 1,5 тысячи рублей.

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