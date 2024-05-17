17 мая 2024, 15:07

Подмосковье поделилось опытом на всероссийском медицинском форуме

Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковье приняло участие во всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Свои достижения представили шесть медорганизаций, среди которых МОНИКИ, НИКИ детства, областной перинатальный центр, а также Егорьевская, Солнечногорская больницы и Домодедовская стоматологическая поликлиника.

Как рассказал глава Минздрава региона Алексей Сапанюк, медучреждения представили лучшие практики в сферах детского здоровья, родовспоможения и других областях.

«Наши медорганизации представили свои лучшие практики в сферах здоровья детского населения, родовспоможения, популяризации здорового образа жизни и многих других. Достижения в здравоохранении наших медучреждений были отмечены наградами организаторов форума», - сказал он.

Форум стартовал 15 мая в Гостином дворе в Москве. Его приурочили к Году семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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Здравоохранение Больницы
17 мая 2024, 15:37
Жителям Подмосковья рассказали о реабилитации детей через музыку
Медиасток.рф
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Уникальное безмедикаментозное лечение детей с особенностями развития проводят в Подмосковье благодаря программе губернатора. Современное оборудование позволяет проводить реабилитацию через особую музыку, которую ребенок случает в наушниках. Об этом невролог Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» Людмила Фурманова рассказала в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Реабилитационные центры работают во всех округах Подмосковья, там помогают детям с особенностями развития. С ними занимаются психологи, логопеды, специалисты ЛФК и другие. Еще один инновационный метод заработал два года назад, когда в регионе появились аппараты биоакустической коррекции.

По словам Людмилы Фурмановой, такое лечение назначают детям с задержками в развитии речи, расстройствами аутистического спектра и другими. Благодаря высокой пластичности мозга ребенка метод дает хорошие результаты.

«У ребенка снимается электроэнцефалограмма. Программа преобразует это в звук, который идет ребенку в наушники. Звук имеет четыре программы. Задача врача - выставить одну из них, по диагнозу», - объяснила Фурманова.

В среднем для достижения хорошего результата ребенку нужно 10 сеансов. Получить такое лечение можно бесплатно, имея свежее направление на электроэнцефалограмму.

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Дети Врачи
17 мая 2024, 15:35
Ремонт дороги на улице Владыкина провели в Высоковске
Минтранс Подмосковья
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Дорожники восстановили около 60 метров дорожного покрытия на улице Владыкина в Высоковске, поврежденного утечкой в системе ЖКХ. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

К работам приступили после того, как «Водоканал» устранил утечку. 17 мая с 17:00 проезд машин по улице Владыкина между домами 10 и 15/5 будет разрешен, движение восстановят в полном объеме.

Автобусные маршруты снова начнут следовать через улицу Владыкина по старым схемам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Клин Дороги
17 мая 2024, 15:31
Лесной бульвар в Протвине благоустроят к июню
Пресс-служба Минблаго МО
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Лесной бульвар благоустроят в Протвине в этом году. Проект стал победителем на всероссийском конкурсе малых городов.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, проект основан на истории наукограда, которы строили физики-ядерщики. В формировании образа территории участвовали активные жители. В центре бульвара создадут место для отдыха со скамьями и теневыми навесами, а также зоны для игр и общения.

«В этом году мы завершим работы на Лесном бульваре в Протвино. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года. Уже этим летом, после их завершения, у жителей наукограда появится обновленное пространство для отдыха», - рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

На бульваре создадут новую инфраструктуру, в том числе систему освещения, навигацию, туалет, велопарковки и многое другое. Там обустроят тропиночную сеть и уложат плитку. Завершить работы планируют в июне.

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Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, проект основан на истории наукограда, которы строили физики-ядерщики. В формировании образа территории участвовали активные жители. В центре бульвара создадут место для отдыха со скамьями и теневыми навесами, а также зоны для игр и общения.

«В этом году мы завершим работы на Лесном бульваре в Протвино. Это проект-победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Работы на территории были рассчитаны на два года. Уже этим летом, после их завершения, у жителей наукограда появится обновленное пространство для отдыха»,- рассказал глава министерства Михаил Хайкин.

На бульваре создадут новую инфраструктуру, в том числе систему освещения, навигацию, туалет, велопарковки и многое другое. Там обустроят тропиночную сеть и уложат плитку.

На Лесном бульваре будут выполнены работы по устройству оснований под дорожно-тропиночную сеть, системы наружного освещения, укладка плитки, планировка участка. На сегодняшний день выполнено устройство основания ДТС, бортового камня, системы наружного освещения. Все работы по благоустройству планируют завершить в июне этого года.

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Отдых Благоустройство Протвино
17 мая 2024, 15:27
Подъездную дорогу к домам многодетных семей построят в Чехове
Телеканал «360»
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В поселке Мещерское на улице Кленовой начали строить подъездную дорогу к домам многодетных семей. Всего в этом году будет устроено пять дорог в поселках многодетных.

На улице Кленовой в поселке Мещерское несколько лет назад получили участки около 60 многодетных семей. Возле их домов сейчас идет активная стройка. Экскаватор, трактора и каток создают комфортные подъездные дороги к дачным участкам.

«Вся траектория у нас отбита, согласована с помощью геодезистов, с учетом прохождения газовой инфраструктуры, согласовано с сетевиками. Поэтому жители в предвкушении ждут, когда появится эта долгожданная дорога», - поделилась начальник Управления благоустройства администрации городского округа Чехов Татьяна Нидеккер.

Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». На основание из песка рабочие уложат щебень. Вдоль дороги обустраивают кюветы. На пересечениях и примыканиях проезжей части уже установлены водопропускные трубы. Ремонт планируется завершить до конца июля.

«В целом в этом году будет устроено пять дорог в поселках многодетных. В городском округе Чехов будет сделано 19 дорог, чуть больше 20 километров как раз по программе губернатора Андрея Воробьева и при поддержке Московской области. Также отремонтируют четыре региональные дороги - будет заменено покрытие», - рассказал глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Качество выполненных работ будет проверяться в несколько этапов. С помощью общественного контроля, а также в аккредитованной лаборатории, где пройдет исследование небольших проб уложенного асфальтобетона.

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Чехов Дороги

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