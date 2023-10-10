Подмосковье поделилось на международной конференции опытом кадастровой оценки

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Одним из спикеров мероприятия стал замглавы ведомства Юрий Лавряков. Он рассказал о рыночной оценке при определении кадастровой стоимости и жилищном строительстве в Подмосковье. По его словам, в этой работе учитываются несколько факторов: фактическое использование недвижимости, вид объекта, удаленность от МКАД и многое другое. При проверке ошибок кадастровой оценки министерство привлекает БТИ, а результаты согласовывают с главами муниципалитетов.

«В прошлом году мы провели государственную кадастровую оценку 4,1 земельного участка, в сравнении с 2018 годом эта цифра выросла на 300 тысяч. Сейчас уже готовы предварительные результаты оценки 9,5 миллиона объектов капитального строительства, что на 1,1 миллиона больше», - сказал он.

Лавряков добавил, что работу комиссий продлили до 2026 года для корректировки данных. Для автоматизации этой работы в регионе применяют региональную геоинформационную систему. Благодаря ей количество жалоб на завышенную кадастровую стоимость удалось снизить.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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