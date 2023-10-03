Подмосковье подало 199 заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

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«Сейчас от Подмосковья участвуют 199 претендентов из 33 городских округов. Больше всего из Химок, Балашихи и Домодедова. А лидером народного голосования, которое продлится до 30 ноября, выступает история преображения двора дома 49 поселка Селятино в Наро-Фоминском округе», - уточнили в управлении.

Всего на конкурс подали 2085 заявок. Больше всего от Подмосковья в конкурсе участвуют активисты из Химок - 67 заявок, а также Балашихи - 31, Домодедова - 22 и Одинцова - 11. Также к соревнованию присоединятся Ступино, Орехово-Зуево, Люберцы, Сергиев Посад, Кашира и Мытищи.

Жюри выберут лучший двор, самый дружный дом, лучший подъезд и самый энергоэффективный дом страны до 8 декабря.

Самая большая номинация - это «Лучший двор». От Подмосковья подали заявки 92 многоквартирных дома. По числу голосов лидирует Наро-Фоминск, далее следует Серпухов, Кашира, Одинцово и Солнечногорск. Также подмосковные активистыподали заявки и в номинации «Самый дружный дом».

Голосование за понравившихся претендентов на победу можно по ссылке до 30 ноября.

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