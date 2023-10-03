Подмосковье подало 199 заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»
Московскую область представят на всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» 199 жилых домов. Заявки будут принимать до 10 октября до 18:00 по ссылке.
«Сейчас от Подмосковья участвуют 199 претендентов из 33 городских округов. Больше всего из Химок, Балашихи и Домодедова. А лидером народного голосования, которое продлится до 30 ноября, выступает история преображения двора дома 49 поселка Селятино в Наро-Фоминском округе», - уточнили в управлении.
Всего на конкурс подали 2085 заявок. Больше всего от Подмосковья в конкурсе участвуют активисты из Химок - 67 заявок, а также Балашихи - 31, Домодедова - 22 и Одинцова - 11. Также к соревнованию присоединятся Ступино, Орехово-Зуево, Люберцы, Сергиев Посад, Кашира и Мытищи.
Жюри выберут лучший двор, самый дружный дом, лучший подъезд и самый энергоэффективный дом страны до 8 декабря.
Самая большая номинация - это «Лучший двор». От Подмосковья подали заявки 92 многоквартирных дома. По числу голосов лидирует Наро-Фоминск, далее следует Серпухов, Кашира, Одинцово и Солнечногорск. Также подмосковные активистыподали заявки и в номинации «Самый дружный дом».
Голосование за понравившихся претендентов на победу можно по ссылке до 30 ноября.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».