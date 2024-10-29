Подмосковье подало 118 заявок на конкурс родительских инициатив
Московская область подала 118 заявок на конкурс родительских инициатив, который организовало Российское общество «Знание». Создатели лучших проектов по воспитанию и развитию детей в школах получат гранты 500 тысяч, один или два миллиона рублей.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, всего на конкурс поступила 6191 инициатива из 89 регионов России.
Самые популярные направления - патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание.
Конкурс позволяет родителям принимать активное участие во внеурочной жизни школ и всесторонне сотрудничать с образовательными учреждениями.