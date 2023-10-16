Подмосковье победило во втором туре чемпионата России по регби-7
Женский клуб «ВВА-Подмосковье» победил во втором туре чемпионата России по регби-7. В финале соревнований спортсменки из Московской области обыграли ЦСКА.
«ВВА-Подмосковье» победил «Красный Яр» со счетом 42:0 и «Кубань» со счетом 32:0. В финале подмосковные регбисты победили ЦСКА со счетом 19:12.
Соревнования прошли 14 и 15 октября в Краснодаре.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они должны распахнуть свои двери перед посетителями до конца года.
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