Подмосковье победило во всероссийском конкурсе «Зеленая премия»

На конкурсе также отметили экоактивистов, которые внесли вклад в формирование новой модели осознанного потребления.

«Нам приятно получать призы за наши заслуги и доказывать, что наш регион является одним из лучших. Мы стараемся улучшить окружающую среду в нашем Подмосковье, при этом облегчая и в тоже время совершенствуя систему контроля за нарушениями природоохранного законодательства», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Премия направлена на привлечение внимания к вопросам экологии и экономики замкнутого цикла. Всего в 2023 году на конкурс представили около четырех тысяч проектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье впервые признали самым спортивным регионом страны.

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