Подмосковье победило в конкурсе по цифровой трансформации спорта
Подмосковье победило в номинации «Лучший региональный орган управления физической культурой и спортом» среди регионов с количеством спортсменов от 50 тысяч человек и выше. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.
Ранее Министерство спорта Московской области заключило соглашения о сотрудничестве с Федерацией гонок дронов и со Всемирным спортивным обществом «Трудовые резервы». Минспорт также будет сотрудничать с континентальной детской хоккейной лигой «Золотая шайба». Организации будут взаимодействовать в проведении всероссийских соревнований юных хоккеистов. А в следующем году в Московской области впервые пройдет суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола «Финал четырех».
Генеральный директор АО «Мой спорт» Андрей Марков поздравил Московскую область с победой.
«Была проделана колоссальная работа, результаты которой действительно впечатляют», - заявил он.
Абаренов добавил, что впереди у региона еще больше прорывов и побед. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов напомнил, что сотрудничество с АНО «Мой спорт» позволило реализовывать проект по внедрению и развитию современных сервисов для всех участников сферы спорта.