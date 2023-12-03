03 декабря 2023, 12:51

Подмосковье победило в конкурсе по цифровой трансформации сферы физкультуры и спорта

Проект «Мой спорт»
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Московская область одержала победу в трех номинациях всероссийского конкурса в области цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта. Премию организовало АО «Мой спорт», сообщили в региональном Минспорта.

Спортшкола олимпийского резерва имени Ляпкина» в Балашихе победила в номинации «Лучшая организация, реализующая дополнительные образовательные программы спортивной подготовки». Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью этого городского округа назвали «Лучшим муниципальным органом управления физической культурой и спортом с населением от 250 тысяч жителей и выше». В этой же номинации с населением до 250 тысяч человек третье место занял комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Орехово-Зуева.

Также представитель спортшколы по водным видам спорта в Электростали ​Дарья Котенкова признали лучшим администратором. В качестве награды она пройдет курс повышения квалификации за счет Финансового университета при правительстве РФ.

​«Лучшие практики, которые продемонстрировали финалисты и победители конкурса в 2023 году, будут распространены на все регионы нашей страны, которые работают в АИС „Мой спорт“», - заявил гендиректор АО «Мой спорт» Андрей Марков.

​Конкурс собрал 564 заявки из 65 регионов страны. Их поделили на девять номинаций. «Мой спорт» - масштабный проект цифровизации детско-юношеского спорта в России. Ее пользуются в 67 регионах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье впервые победило в номинации «Регион России». Московскую область признали лучшим спортивным субъектом страны.

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Спортсмены Балашиха Орехово-Зуево Электросталь конкурсы
03 декабря 2023, 07:30
Центральному аэрогидродинамическому институту в Жуковском исполнилось 105 лет
Дмитрий Павлов
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Центральный аэрогидродинамический институт в Жуковском отпраздновал 105-летие. Торжественное собрание в честь этого события прошло во Дворце культуры. Работников ЦАГИ поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его речь зачитал зампред городского Совета депутатов Сергей Рязанов.

«Мы гордимся тем, что в Подмосковье живут и работают люди, способные на таком высоком уровне двигать вперед науку и технику», - заявил глава региона в письме.

«Наш коллектив - это настоящая подъемная сила института. Спасибо каждому за искреннюю любовь к делу», - поблагодарил гендиректор института Кирилл Сыпало.

Лучших сотрудников института наградили, после чего прошел праздничный концерт.

ЦАГИ основали 1 декабря 1918 года в Москве. С 1935 года его перевели в Жуковский. Сейчас в распоряжении института находится более 60 аэродинамических труб и испытательных стендов для исследования прочности, акустики, аэрогидродинамики и динамики летательных аппаратов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Жуковский
03 декабря 2023, 06:00
Подмосковная Росгвардия поучаствовала в подготовке Рождественских образовательных чтений
Росгвардия. Московская область
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Офицеры подмосковной Росгвардии приняли участие в собрании отдела по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством Коломенской епархии. Его провели в Воскресенском храме.

Мероприятие состоялось в рамках региональных Рождественских образовательных чтений.

«Перед началом собрания состоялась Божественная литургия, после чего настоятель храма совершил заупокойные поминовения по сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного и воинского долга», - уточнили в управлении.

Протоиерей Сергий вручил благодарность митрополита Крутицкого и Коломенского Павла начальнику Воскресенского отдела вневедомственной охраны майору полиции Александру Фокину за усердные труды.

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Росгвардия Воскресенск
03 декабря 2023, 04:00
Всероссийская акция «Накорми птиц» состоялась в Шатуре
Мартыненко Михаил
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В городском парке имени Юрия Гагарина в Шатуре прошла всероссийская акция «Накорми птиц». В мероприятии поучаствовали замглавы муниципалитета Ирина Ваврик, волонтеры и активисты местных школ.

«Развесить кормушки, сделанные собственными руками, на деревьях стало интересной задачей для детей, которые с радостью и любовью присоединились к этому благородному делу», - рассказала Ваврик.

Школьники и активисты заявили, что подобные мероприятия станут традицией в Шатуре.

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Птицы Шатура
03 декабря 2023, 02:00
Педагог из Подмосковья Андрей Литвинов победил в конкурсе «Учитель здоровья России»
Министерство образования Московской области
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Учитель физической культуры школы № 30 в Коломне Андрей Литвинов стал победителем конкурса «Учитель здоровья России — 2023». Финал проходил в Нижнем Новгороде с 29 ноября по 1 декабря. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

«Здесь в первую очередь отдается предпочтение здоровьесберегающим технологиям, тому, как учитель может их применять в образовательном процессе. Хорошая организация, очень понравился Нижний Новгород», - рассказал Литвинов.

В финал вышли 36 учителей по разным школьным предметам. Они провели открытые уроки и мастер-классы, поучаствовали в дискуссиях и решили кейсы по здоровьесбережению.

Подмосковные преподаватели принимают участие в конкурсе с 2017 года.

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Учителя

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