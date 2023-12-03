Подмосковье победило в конкурсе по цифровой трансформации сферы физкультуры и спорта

Спортшкола олимпийского резерва имени Ляпкина» в Балашихе победила в номинации «Лучшая организация, реализующая дополнительные образовательные программы спортивной подготовки». Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью этого городского округа назвали «Лучшим муниципальным органом управления физической культурой и спортом с населением от 250 тысяч жителей и выше». В этой же номинации с населением до 250 тысяч человек третье место занял комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Орехово-Зуева.

Также представитель спортшколы по водным видам спорта в Электростали ​Дарья Котенкова признали лучшим администратором. В качестве награды она пройдет курс повышения квалификации за счет Финансового университета при правительстве РФ.

​«Лучшие практики, которые продемонстрировали финалисты и победители конкурса в 2023 году, будут распространены на все регионы нашей страны, которые работают в АИС „Мой спорт“», - заявил гендиректор АО «Мой спорт» Андрей Марков.

​Конкурс собрал 564 заявки из 65 регионов страны. Их поделили на девять номинаций. «Мой спорт» - масштабный проект цифровизации детско-юношеского спорта в России. Ее пользуются в 67 регионах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье впервые победило в номинации «Регион России». Московскую область признали лучшим спортивным субъектом страны.

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