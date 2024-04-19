Подмосковье победило на всероссийской олимпиаде по русскому языку

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Как рассказали в Министерстве образования Московской области, всего получили дипломы 15 школьников. Призовые места достались ребятам из Королева, Солнечногорска, Дубны, Подольска, Долгопрудного, Мытищ, Электростали, а также Дмитровского и Жуковского городских округов.

Победители получат по 500 тысяч рублей, призеры - 300, а остальные участники - по 100 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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