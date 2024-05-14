Подмосковье победило на всероссийском турнире по регби

Образовательный проект коломенской гимназии № 9 «Медицинская школа» вышел в финал престижной национальной премии «Россия — мои горизонты». Об успехах предпрофессиональной программы и ее предназначении в интервью Юлии Минаковской на 360.ru рассказал директор образовательного учреждения Михаил Руденков.

«Этот проект „родился“ в 2020 году для развития профильного образования нашей гимназии. В рамках естественно-научного направления нашим будущим врачам и инженерам стало тесно, и перед нами встала задача создать два полноценных класса - инженерный и медицинский. Проект медицинского класса у нас развивается очень успешно. В этом году мы прошли отбор на национальную премию и стали финалистами», - рассказал Руденков.

Предпрофессиональную подготовку выстроили по принципу треугольника, где вершинами стали школа, вуз и работодатель. Обратились в Коломенскую больницу, там идею поддержали. Главный врач Олег Митин сразу откликнулся, и делу дали ход. Ректор Рязанского медицинского университета имени академика Павлова также моментально согласился на инициативу.

В медицинских классах гимназии № 9 занимаются ребята старшего звена. Основу составляют профильные химико-биологические классы, куда ученики проходят индивидуальный отбор. Ребята изучают предпрофессиональную программу на базе Рязанского медуниверситета. Дважды в год будущие студенты приезжают на семинары к медикам, ходят на очные лекции, участвуют в разных активностях.

«Одна из причин, по которой наш проект отметили, связан с продуктивностью наших классов. Мы сделали уже два полноценных выпуска, это около 60 человек. 45 из них поступили в медицинские вузы. Это серьезное достижение», - добавил директор.

Успех Гимназии № 9 оценили и в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Проект постоянно развивается и совершенствуется. Этим летом планируется открытие летней медицинской школы для семиклассников, готовится особая программа. Кроме того, в школе откроют специализированную медико-биологическую лабораторию. С этим помог глава Коломны Александр Гречишев, который во время своего визита в гимназию пообщался с детьми и поручил исполнить их наказ.

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