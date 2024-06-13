Подмосковье победило на первом этапе чемпионата России по эндуро

Как рассказали в региональном Минспорте, за победу в классе «Е-3» сражались 13 мотоциклистов. Лучший результат показал Дмитрий Паршин, который преодолел трассу за 16 минут и 28 секунд. В тройку лучших также вошли Евгений Шопов из Бийска и Андрей Крутиков из Кемерова.

Второй этап турнира пройдет с 14 по 17 июня в поселке Шерегеш под Кемеровым.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».