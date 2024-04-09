Подмосковье победило на первенстве России по настольному теннису

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Василий Поляков и Есения Широкова целый год целенаправленно готовились именно к этим соревнованиям. В решающем матче подмосковный тандем обыграл пару Дмитрия Виноградова и Златы Тереховой.

Теннисист из Подмосковья Батор Раднаев в паре с представительницей Краснодара стал бронзовым призером соревнований.

Мужская и женская сборные Московской области заняли третью ступень пьедестала на турнире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».