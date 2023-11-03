Подмосковье перешло на зимнее содержание дорог

«Мы продолжим работать по разработанным в прошлом сезоне четырем погодным сценариям: снегопад, после снегопада, переход через 0 градусов, сухая погода. Для каждого из них есть свой регламент уборки „, - рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В зависимости от сценария, дорожники будут проводить обработку против образования наледи, очистку трасс и тротуаров. Учитывая опыт прошлой зимы, в Подмосковье взяли на контроль более 10 точек в жилых комплексах, где были проблемы с общественным транспортом из-за снега.

К сезону дорожники заготовили 1,7 миллиона тонн противогололедных материалов, организовали более 300 мест для складирования снега. Специалисты мониторят погодные условия и готовы сразу реагировать на возникающие вызовы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега.

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