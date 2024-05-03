Подмосковье отправило еще одну партию товаров в Китай

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, сбором груза занимались специалисты Фонда поддержки ВЭД. Он организовал авиадоставку образцов рыбной продукции, мороженого, блинчиков и другой продукции, которая требует особых условий хранения.

«В числе шести компаний, продукция которых представлена на ярмарке, производители мясомолочной и рыбной продукции, овощных консервов, напитков и мороженного. Теперь мы ждем новых экспортных договоренностей между нашими подмосковными компаниями и китайскими коллегами. По их итогам мы сформируем еще один груз, чтобы поставить в Китай продукцию в рамках заключенных контрактов», - рассказала Екатерина Зиновьева.

На выставке Подмосковье представило мороженое солнечногорской компании «Иль Мио Мороженко», напитки ЛВЗ «Долгопрудный» и ВКЗ «Шереметьевский», мясные полуфабрикаты педприятия «Щелковский МПК» и другое.

В процессе формирования находятся еще два груза, которые отправятся в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

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