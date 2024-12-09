09 декабря 2024, 18:16

Подмосковье открыло 35 катков с искусственным льдом с начала сезона

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В Подмосковье открыто 35 катков с искусственным льдом. За девять дней их посетили более 60 тысяч человек. Всего с начала зимы в Московской области заработали 26 катков, а на прошедших выходных — еще 9.

В Министерстве благоустройства региона отметили, что в числе новых площадок - катки в Ступине, Одинцове, Раменском, Долгопрудном, Лобне, Богородском округе, Дубне, Чехове и Химках. Всего в декабре в Подмосковье откроются еще 39 сезонных катков.

На всех катках предусмотрены прокат инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, поддерживаемый с помощью специальной техники. Для комфортного отдыха гостей оборудованы теплые раздевалки, а также точки с горячими напитками и закусками.

Благоустройство
09 декабря 2024, 18:03
Одинцовский округ стал одним из лучших в Подмосковье по вывозу мусора
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Новый алгоритм уборки перенакоплений отходов на контейнерных площадках разработан на территории Московской области. Одинцовский округ вошел в число лучших муниципалитетов по этому показателю.

Больше 70 дополнительных соглашений между региональными операторами и муниципалитетами о беззаявочном вывозе отходов в регионе уже подписаны. Порядок действий выглядит следующим образом: водитель мусоровоза приезжает на контейнерную площадку, фиксирует навал мусора и связывается с диспетчером. После чего диспетчер регистрирует заявку и высылает на место мусоровоз необходимого размера.

Нововведение не только упрощает процесс уборки перенакопления отходов на контейнерных площадках, но и сокращает время реагирования на проблему. В среднем срок ликвидации навалов составляет от четырех до семи часов. К работе подключены все региональные операторы. Сейчас количество подписанных соглашений составляет 92%.

Одинцовский округ вошел в число лидеров по итогам данной работы. Также среди лучших муниципалитетов оказались Серпухов, Волоколамск, Чехов и Можайск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Работа Водители Мусор
09 декабря 2024, 17:55
Турнир по фиджитал-футболу прошел на стадионе «Метеор» в Балашихе
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В Балашихе стартовала лига предприятий. Первая прошла 8 декабря по фиджитал-футболу.

Участники из семи предприятий соревновались в четырех дисциплинах: фиджитал-футболе, шахматах, баскетболе 3×3 и волейболе.

Турнир прошел на стадионе «Метеор». Первый тайм - на приставках, а окончательный - встреча на реальном поле.

«Награждение команд проходит по дисциплинам отдельно. За фиджитал-футбол выявляются победители на три призовых места. В шахматах, волейболе, и баскетболе 3×3 - общекомандный зачет, где за каждую дисциплину будут начисляться баллы», - рассказал организатор Балашихинской лиги предприятий Артем Артемьев.

После Нового года пройдет полномасштабный турнир на разных локациях в Балашихе.

Соревнования по шахматам, баскетболу 3×3 и волейболу состоялись в новом корпусе гимназии № 1 имени Героя России Баландина.

В итоге первое место заняла команда Научно-исследовательского инженерного института.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
09 декабря 2024, 17:54
Полуфинал школьной лиги КВН прошел в Балашихе
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В рамках Балашихинской школьной лиги прошел полуфинал КВН. Во Дворце культуры встретились 18 команд, из них восемь прошли в финал.

Тема полуфинала - «Знойный декабрь». Судьи оценивали команды за артистизм, шутки, костюмы и техники выступления.

В жюри вошла Анастасия Дудко - редактор и режиссер всероссийской юниор-лиги КВН. Мастер-классы по сценической импровизации провел Максим Власов - актер кино, театра, тренер по актерскому и ораторскому мастерству.

«В Балашихе я впервые. Мне очень приятно видеть такие замечательные команды. Они уже готовы к участию на всероссийском уровне игр. К полуфиналу подготовились достойно - от костюмов до сумасшедших и смешных постановок», - отметила Анастасия Дудко.

В финал вышли семь команд: «Три желания» из школы № 25 имени Героя России Алексея Ситникова, «Девчата» из школы № 14, «Старшее звено 2.0» - школа № 12, «БаЛЛи» из Балашихинского лицея, «Авиаторы» - школа № 30, «Начнем с нуля» - гимназия № 1 имени Героя России Алексея Баландина и «На Заре» - школа № 15 имени Героя России Алексея Буриличева.

Еще две команды набрали равное количество голосов, поэтому они сразятся в дуэли. На сцене встретятся «Импульс» - школа № 6 и «Переходный возраст» из школы № 26 имени Героя России Владимира Никишина. Следующая игра - «Дорога в финал» состоится 16 февраля.

«Два дня полуфинала КВН Балашихинской Школьной Лиги позади. Спасибо всем участникам и организаторам. Ребята, вы большие молодцы, смелые, веселые и находчивые. Уверен, для каждой команды этот сезон станет дополнительным шагом к чему-то большему, поможет еще больше раскрыть свои таланты. Финалистам желаю удачи и ярких оригинальных шуток!» - написал в своем телеграм-канале глава Балашихи Сергей Юров.

Во втором сезоне Балашихинской школьной лиги приняли участие пять тысяч школьников - всего 38 команд. Они соревновались в четырех видах спорта: баскетбол 3×3, волейбол, футзал и шахматы. Выбирали лучших в творчестве: танцы, КВН, «МЕДИА», а также в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и в математических боях.

Актуальную информацию о проекте можно узнать в телеграм-канале или в группе Вконтакте Балашихинской школьной лиги.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Балашиха
09 декабря 2024, 17:46
Центр детского допобразования «Дружба» в Дубне капитально отремонтируют
Минстрой МО
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Центр дополнительного образования для детей «Дружба» капитально отремонтируют в Дубне. Работы планируют завершить в начале 2025 года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность объекта уже превысила 75%. Сейчас там трудится 31 специалист.

«В настоящее время на объекте работает 31 человек. Строители занимаются фасадными работами и чистовой отделкой, продолжают монтаж инженерных сетей», - отметили в ведомстве.

Площадь здания составляет 2,6 тысячи квадратных метров. Там приведут в порядок фасады, кровлю, проведут отделку помещений, заменят окна и коммуникации. Кабинеты оснастят новым оборудованием и мебелью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.

Строительство Дубна

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